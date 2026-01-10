CRIME

Homem é preso em Salvador por vender remédio para emagrecer sem receita

Suspeito foi flagrado durante entrega dos produtos em Pau da Lima

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 18:21

Polícia prendeu suspeito no Pau da Lima Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (9), em Salvador, suspeito de comercializar ilegalmente medicamentos de uso controlado. A prisão ocorreu no bairro de Pau da Lima e foi realizada por equipes do Serviço de Investigação (SI) da 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima), da Polícia Civil da Bahia.

Segundo a polícia, o suspeito foi abordado no momento em que fazia a entrega dos produtos, após investigações iniciadas a partir de denúncias anônimas. As informações apontavam a venda irregular de medicamentos voltados para emagrecimento, comercializados sem prescrição médica e sem autorização dos órgãos de vigilância sanitária.

Durante a ação, os policiais apreenderam sete caixas de medicamentos, seis seringas descartáveis e uma maquineta de cartão, que era utilizada para realizar as transações comerciais.

Em depoimento, o investigado admitiu que não possuía autorização para vender medicamentos e confirmou que os produtos eram comercializados diretamente para consumidores finais, sem exigência de receita médica. Ele também relatou que os pagamentos eram feitos por meio de transferências eletrônicas.