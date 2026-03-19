ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes

O dia favorece organização, responsabilidade e escolhas mais maduras, especialmente no trabalho e nas finanças

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de março de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, 19 de março, pede equilíbrio entre razão e sensibilidade. É um bom momento para ajustar planos, cuidar melhor dos recursos e fortalecer relações, tanto pessoais quanto profissionais. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Confiança ajuda você a se destacar no trabalho e fortalecer sua imagem. Organizar melhor suas finanças pode trazer mais segurança.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 3

Touro: Estabilidade guia suas decisões hoje. Paciência será essencial para avançar tanto no trabalho quanto na vida pessoal.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 18

Gêmeos: Curiosidade e movimento marcam o dia. Novas experiências podem trazer aprendizados importantes.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer: Responsabilidades familiares ganham destaque. Será importante agir com calma e sensibilidade nas decisões.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Leão: Momento de reflexão e ajustes. Rever planos pode ajudar a tomar decisões mais assertivas no futuro.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 22

Virgem: Demandas aumentam, mas organização e paciência ajudam a manter tudo sob controle. Evite riscos financeiros.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 1

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Libra: O dia pode trazer pressão, exigindo mais equilíbrio emocional. Diplomacia será essencial para lidar com conflitos.

Cor da sorte: Azul royal

Número da sorte: 9

Escorpião: Disciplina e consistência ajudam a avançar com segurança. É um bom momento para estruturar melhor seus planos.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 8

Sagitário: Otimismo e vontade de aprender abrem caminhos. Experiências práticas podem trazer bons resultados.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 11

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio: Organização e responsabilidade fazem diferença hoje. Ajustes financeiros podem ser necessários.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 4

Aquário: Ideias inovadoras ganham força. Aproveite para testar novos caminhos, mas com atenção aos detalhes.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 17

Peixes: Sensibilidade ajuda a tomar boas decisões. Confie na sua intuição, mas mantenha os pés no chão.

Cor da sorte: Rosa