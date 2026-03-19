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O universo decide agir, e Áries, Gêmeos, Leão e Capricórnio entram em uma fase surpreendente de bênçãos hoje (19 de março)

Uma energia mais leve e confiante toma conta, afastando o negativo e abrindo espaço para autenticidade, alegria e novas possibilidades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de março de 2026 às 05:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 19 de março, chega com uma sensação de renovação interna. É como se ficasse mais fácil ignorar o que pesa, cortar excessos e voltar ao que realmente faz bem. Existe mais clareza emocional, mais confiança e uma vontade genuína de viver de forma leve e verdadeira. Para quatro signos, isso se traduz em pequenas bênçãos que fazem toda a diferença no dia. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Você finalmente se sente confortável sendo quem é, sem precisar provar nada para ninguém. Existe uma libertação importante ao abandonar expectativas externas e se aceitar por completo. Isso abre espaço para mais leveza e autoconfiança.

Dica cósmica: Ser você mesmo já é o suficiente.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
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Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Gêmeos: Um projeto ou atividade prende totalmente sua atenção e te traz uma sensação de prazer genuíno. Você se envolve de um jeito leve, sem pressão, e isso acaba sendo extremamente positivo para sua mente. É um momento de foco produtivo e satisfação pessoal.

Dica cósmica: Se permita mergulhar no que te faz bem.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
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Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Leão: A energia do dia te devolve o entusiasmo e a vontade de viver coisas novas. Você se afasta de pensamentos negativos e percebe o quanto isso muda seu estado emocional. Existe mais alegria, mais esperança e mais controle sobre o que você escolhe absorver.

Dica cósmica: Proteja sua energia de tudo que te puxa para baixo.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
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Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Capricórnio: Algo finalmente se encaixa e traz uma sensação forte de realização. Pode ser o fechamento de um ciclo ou a conquista de um objetivo importante. Você se sente mais confiante e com a certeza de que está no caminho certo.

Dica cósmica: Reconheça suas vitórias e siga em frente com confiança.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Tags:

Signo Áries Gêmeos Leão Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

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