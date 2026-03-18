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3 signos encerram um ciclo desgastante e sentem a saúde melhorar depois do dia de hoje (18 de março)

Após dias de excesso, cansaço ou negligência, chega o momento de ajustar hábitos, recuperar o equilíbrio e sentir o corpo responder

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 13:00

Signos e saúde
Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Depois do dia de hoje, 18 de março, o corpo começa a dar sinais claros de recuperação. Aquilo que vinha sendo ignorado, acumulado ou levado no limite finalmente encontra um ponto de ajuste. É um período de mais consciência, onde pequenas mudanças fazem uma grande diferença no bem-estar. Para três signos, esse é o momento de desacelerar, reorganizar a rotina e sentir a energia voltar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Áries: Você decide colocar um fim em hábitos que estavam te desgastando mais do que ajudando. Seja excesso de trabalho, estresse ou falta de descanso, agora existe foco para mudar. Ao ajustar sua rotina, o corpo responde rapidamente.

Dica cósmica: Respeitar seus limites é o primeiro passo para se sentir melhor.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
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Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Touro: A percepção de que precisa de mais equilíbrio na rotina se torna impossível de ignorar. Você entende que cuidar da saúde não é sobre radicalismo, mas constância. Pequenas mudanças já começam a trazer resultados visíveis e uma sensação de bem-estar crescente.

Dica cósmica: Consistência vale mais do que perfeição.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Libra: Você sente um alívio emocional que impacta diretamente o físico. Ao resolver algo interno, seu corpo responde com mais leveza e tranquilidade. A sensação é de tirar um peso das costas, abrindo espaço para mais equilíbrio no dia a dia.

Dica cósmica: Cuidar da mente também é cuidar do corpo.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Tags:

Signo Saúde Áries Touro Libra Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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