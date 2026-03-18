Cor e número da sorte de hoje (18 de março): imprevistos podem atrasar planos, mas revelam novas oportunidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 18 de março de 2026 às 09:00
A energia de hoje, dia 18 de março, pede jogo de cintura e paciência. Nem tudo deve sair como planejado, especialmente no trabalho, mas essas mudanças podem direcionar você para caminhos mais interessantes. Saber se adaptar será o grande diferencial. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Um avanço importante no trabalho pode trazer alívio, mas será preciso se posicionar em algumas situações. Evite decisões impulsivas com dinheiro.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 4
Touro: Um dia positivo, com sensação de conquista e estabilidade. Boas decisões financeiras ajudam a manter tudo sob controle.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 1
Gêmeos: Resultados aguardados podem finalmente chegar. Seu esforço tende a ser reconhecido por pessoas influentes.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 18
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Câncer: Imprevistos podem atrasar planos profissionais, exigindo mais organização. Em casa, será importante priorizar o que realmente importa.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 7
Leão: Alguém pode tentar atrapalhar seus planos, então mantenha atenção redobrada. Ajustes financeiros podem ser necessários.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 3
Virgem: Seu desempenho pode chamar atenção e render reconhecimento. O momento também favorece decisões financeiras mais estratégicas.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 5
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Libra: Situações irritantes podem testar sua paciência. Evite se sobrecarregar tentando agradar todo mundo.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 17
Escorpião: Uma boa ideia pode impulsionar sua imagem no trabalho. O dia também favorece momentos leves e descontraídos.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 6
Sagitário: Pode haver atraso em entregas ou compromissos, mas pedir ajuda pode ser a melhor saída. Mantenha o foco.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 22
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Capricórnio: Sua lógica e disciplina ajudam a resolver desafios profissionais. Um convite social pode trazer boas conexões.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 9
Aquário: Ouvir conselhos antes de agir pode fazer toda a diferença. O dia favorece reconhecimento no trabalho.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 11
Peixes: Recuperação e evolução em questões pessoais marcam o dia. No trabalho, será importante acompanhar tudo de perto.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 8