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Cor e número da sorte de hoje (18 de março): imprevistos podem atrasar planos, mas revelam novas oportunidades

O dia traz pequenas interrupções e mudanças de rota, mas também abre espaço para soluções criativas e conquistas inesperadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, dia 18 de março, pede jogo de cintura e paciência. Nem tudo deve sair como planejado, especialmente no trabalho, mas essas mudanças podem direcionar você para caminhos mais interessantes. Saber se adaptar será o grande diferencial. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - O Universo manda um aviso urgente para Touro, Leão, Sagitário e Peixes, que precisam mudar de rota imediatamente hoje (18 de março)

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Imagem - 3 signos finalmente veem o fim das dificuldades financeiras e respiram aliviados hoje (18 de março)

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Imagem - Hoje (18 de março), mudanças internas trazem clareza nas decisões e ajudam a reorganizar emoções, planos e prioridades

Hoje (18 de março), mudanças internas trazem clareza nas decisões e ajudam a reorganizar emoções, planos e prioridades

Áries: Um avanço importante no trabalho pode trazer alívio, mas será preciso se posicionar em algumas situações. Evite decisões impulsivas com dinheiro.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

Touro: Um dia positivo, com sensação de conquista e estabilidade. Boas decisões financeiras ajudam a manter tudo sob controle.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 1

Gêmeos: Resultados aguardados podem finalmente chegar. Seu esforço tende a ser reconhecido por pessoas influentes.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 18

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Imprevistos podem atrasar planos profissionais, exigindo mais organização. Em casa, será importante priorizar o que realmente importa.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 7

Leão: Alguém pode tentar atrapalhar seus planos, então mantenha atenção redobrada. Ajustes financeiros podem ser necessários.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 3

Virgem: Seu desempenho pode chamar atenção e render reconhecimento. O momento também favorece decisões financeiras mais estratégicas.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 5

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Situações irritantes podem testar sua paciência. Evite se sobrecarregar tentando agradar todo mundo.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 17

Escorpião: Uma boa ideia pode impulsionar sua imagem no trabalho. O dia também favorece momentos leves e descontraídos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Sagitário: Pode haver atraso em entregas ou compromissos, mas pedir ajuda pode ser a melhor saída. Mantenha o foco.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 22

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: Sua lógica e disciplina ajudam a resolver desafios profissionais. Um convite social pode trazer boas conexões.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 9

Aquário: Ouvir conselhos antes de agir pode fazer toda a diferença. O dia favorece reconhecimento no trabalho.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 11

Peixes: Recuperação e evolução em questões pessoais marcam o dia. No trabalho, será importante acompanhar tudo de perto.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 8

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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