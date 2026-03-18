ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (18 de março): imprevistos podem atrasar planos, mas revelam novas oportunidades

O dia traz pequenas interrupções e mudanças de rota, mas também abre espaço para soluções criativas e conquistas inesperadas

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, dia 18 de março, pede jogo de cintura e paciência. Nem tudo deve sair como planejado, especialmente no trabalho, mas essas mudanças podem direcionar você para caminhos mais interessantes. Saber se adaptar será o grande diferencial. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Um avanço importante no trabalho pode trazer alívio, mas será preciso se posicionar em algumas situações. Evite decisões impulsivas com dinheiro.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

Touro: Um dia positivo, com sensação de conquista e estabilidade. Boas decisões financeiras ajudam a manter tudo sob controle.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 1

Gêmeos: Resultados aguardados podem finalmente chegar. Seu esforço tende a ser reconhecido por pessoas influentes.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 18

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer: Imprevistos podem atrasar planos profissionais, exigindo mais organização. Em casa, será importante priorizar o que realmente importa.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 7

Leão: Alguém pode tentar atrapalhar seus planos, então mantenha atenção redobrada. Ajustes financeiros podem ser necessários.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 3

Virgem: Seu desempenho pode chamar atenção e render reconhecimento. O momento também favorece decisões financeiras mais estratégicas.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 5

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Libra: Situações irritantes podem testar sua paciência. Evite se sobrecarregar tentando agradar todo mundo.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 17

Escorpião: Uma boa ideia pode impulsionar sua imagem no trabalho. O dia também favorece momentos leves e descontraídos.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 6

Sagitário: Pode haver atraso em entregas ou compromissos, mas pedir ajuda pode ser a melhor saída. Mantenha o foco.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 22

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio: Sua lógica e disciplina ajudam a resolver desafios profissionais. Um convite social pode trazer boas conexões.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 9

Aquário: Ouvir conselhos antes de agir pode fazer toda a diferença. O dia favorece reconhecimento no trabalho.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 11

Peixes: Recuperação e evolução em questões pessoais marcam o dia. No trabalho, será importante acompanhar tudo de perto.

Cor da sorte: Rosa