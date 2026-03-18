ASTROLOGIA

O Universo manda um aviso urgente para Touro, Leão, Sagitário e Peixes, que precisam mudar de rota imediatamente hoje (18 de março)

Entre excessos e impulsos difíceis de controlar, o dia traz um recado claro sobre limites, equilíbrio e a importância de saber a hora de parar

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de março de 2026 às 07:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 18 de março, chega com uma energia intensa, que testa limites e coloca desejos à prova. Existe uma tendência a exagerar, querer mais do que o necessário ou ultrapassar o próprio limite, mas também surge a consciência de que é preciso equilíbrio. Para quatro signos, o momento funciona como um verdadeiro alerta: parar, ajustar e retomar o controle faz toda a diferença. Veja a previsão do site "Your Tango".



Touro: Você percebe que exagerou em algo e sente o impacto disso no corpo e na mente. O cansaço vira um sinal claro de que é hora de desacelerar. Mesmo com tentações ao redor, você encontra força para parar e isso se torna uma grande vitória pessoal.

Dica cósmica: Respeite seus limites antes que o corpo cobre.

Filmes para o signo de Touro 1 de 10

Leão: A necessidade de atenção pode ter te levado ao limite, e agora vem a percepção de que isso está te desgastando mais do que deveria. Você entende que não precisa estar em evidência o tempo todo e decide se recolher um pouco.

Dica cósmica: Nem todo momento precisa de plateia.

Filmes para o signo de Leão 1 de 10

Sagitário: Dizer sim para tudo começa a pesar, e você finalmente reconhece isso. A vontade de provar seu valor dá lugar à necessidade de descanso e equilíbrio. Você entende que só consegue entregar o seu melhor quando também sabe parar.

Dica cósmica: Equilíbrio também é produtividade.

Filmes para o signo de Sagitário 1 de 10

Peixes: Sua intensidade te leva a mergulhar fundo em tudo, mas isso cobra um preço. O dia traz clareza sobre a importância de desacelerar e se reconectar consigo mesmo. Dar um passo atrás não é perder, é se fortalecer.

Dica cósmica: Pausar também faz parte do processo.