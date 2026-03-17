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5 signos vivem um dia poderoso e cheio de reviravoltas emocionais hoje (17 de março)

Impulsos intensos e decisões rápidas abrem caminho para mudanças marcantes no amor, na carreira e na forma de encarar a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2026 às 13:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 17 de março, chega com uma energia acelerada, que impulsiona atitudes mais diretas, desejos à flor da pele e uma vontade quase incontrolável de fazer as coisas acontecerem. Nem tudo precisa estar perfeito agora e é justamente essa liberdade que torna o momento tão potente. Para cinco signos, isso se traduz em coragem para agir, se expor e crescer sem medo. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Você sente que é hora de virar a página de vez. Existe uma clareza forte sobre o que não dá mais para carregar, e isso traz uma sensação de libertação. A energia do dia favorece o amor-próprio e o recomeço, fazendo você confiar mais no que está por vir.

Dica cósmica: Confie no seu processo e pare de olhar para trás.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Touro: Sua comunicação ganha força e sensibilidade ao mesmo tempo. Você consegue dizer exatamente o que sente, sem medo de se expor, e isso abre portas importantes. O mais poderoso aqui é a sua iniciativa em criar conexões reais.

Dica cósmica: Não espere o outro dar o primeiro passo.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Câncer: Sua vida profissional e pessoal começa a se movimentar de forma intensa e positiva. Algumas mudanças podem te pegar de surpresa, mas tudo aponta para crescimento. Existe uma sensação de estar no lugar certo na hora certa.

Dica cósmica: Aceite o que chega e aproveite o momento.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Libra: O amor entra em destaque com força total, trazendo oportunidades de conexão intensa e até surpreendente. Você se mostra mais disponível, aberto e disposto a viver algo novo. Seu magnetismo está alto e isso não passa despercebido.

Dica cósmica: Se permita viver sem tantos filtros.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Capricórnio: O equilíbrio dentro de casa e nas relações mais próximas traz uma sensação profunda de segurança. Isso reflete em outras áreas da sua vida, fortalecendo vínculos e decisões. O dia favorece estabilidade emocional e confiança no caminho.

Dica cósmica: Valorize quem caminha ao seu lado.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

Tags:

Signo Áries Touro Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Câncer Libra

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