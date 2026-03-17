ASTROLOGIA

3 signos entram em uma nova era poderosa que muda completamente seus caminhos a partir de hoje (17 de março)

Um momento de clareza ajuda alguns signos a perceber o que precisa ficar no passado para que uma fase mais forte e promissora finalmente comece

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2026 às 07:00

Signos e alegria Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, terça-feira, 17 de março, três signos começam a perceber que uma nova fase está tomando forma em suas vidas. O momento traz uma sensação de clareza: situações que antes pareciam confusas passam a fazer mais sentido, e fica mais fácil identificar o que precisa ser deixado para trás. Esse entendimento abre espaço para mudanças importantes e para um avanço que pode marcar o início de uma etapa muito mais poderosa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Gêmeos pode sentir que está recuperando a própria voz. Se em algum momento recente houve vontade de se afastar ou ficar mais reservado, agora surge o impulso de voltar a se expressar e participar mais ativamente das situações ao redor. Essa confiança renovada faz com que você se sinta pronto para compartilhar ideias, opiniões e projetos. Ao se posicionar com mais coragem, novas oportunidades podem aparecer.

Dica cósmica: Não esconda aquilo que você tem vontade de dizer.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Escorpião: Escorpião entra em um período de percepções profundas. Algo que antes parecia difícil de compreender começa a se encaixar, trazendo uma sensação de clareza sobre o caminho a seguir. Esse entendimento ajuda você a tomar decisões mais firmes e estratégicas. Ao confiar na própria intuição, o signo consegue transformar essa fase em um verdadeiro ponto de virada.

Dica cósmica: Confie nas percepções que surgirem agora.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Capricórnio: Para Capricórnio, o momento traz uma forte vontade de retomar o controle da própria história. Situações ou pessoas que pareciam interferir demais nos seus planos começam a perder força. Nesta fase, você percebe que tem autonomia para escolher seu caminho e defender aquilo que construiu com esforço. Essa postura fortalece sua confiança e marca o início de um novo ciclo.

Dica cósmica: Defenda suas escolhas com firmeza.