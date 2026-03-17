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3 signos entram em uma nova era poderosa que muda completamente seus caminhos a partir de hoje (17 de março)

Um momento de clareza ajuda alguns signos a perceber o que precisa ficar no passado para que uma fase mais forte e promissora finalmente comece

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2026 às 07:00

Signos e alegria
Signos e alegria Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, terça-feira, 17 de março, três signos começam a perceber que uma nova fase está tomando forma em suas vidas. O momento traz uma sensação de clareza: situações que antes pareciam confusas passam a fazer mais sentido, e fica mais fácil identificar o que precisa ser deixado para trás. Esse entendimento abre espaço para mudanças importantes e para um avanço que pode marcar o início de uma etapa muito mais poderosa. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos: Gêmeos pode sentir que está recuperando a própria voz. Se em algum momento recente houve vontade de se afastar ou ficar mais reservado, agora surge o impulso de voltar a se expressar e participar mais ativamente das situações ao redor. Essa confiança renovada faz com que você se sinta pronto para compartilhar ideias, opiniões e projetos. Ao se posicionar com mais coragem, novas oportunidades podem aparecer.

Dica cósmica: Não esconda aquilo que você tem vontade de dizer.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
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Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Escorpião: Escorpião entra em um período de percepções profundas. Algo que antes parecia difícil de compreender começa a se encaixar, trazendo uma sensação de clareza sobre o caminho a seguir. Esse entendimento ajuda você a tomar decisões mais firmes e estratégicas. Ao confiar na própria intuição, o signo consegue transformar essa fase em um verdadeiro ponto de virada.

Dica cósmica: Confie nas percepções que surgirem agora.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
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Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Capricórnio: Para Capricórnio, o momento traz uma forte vontade de retomar o controle da própria história. Situações ou pessoas que pareciam interferir demais nos seus planos começam a perder força. Nesta fase, você percebe que tem autonomia para escolher seu caminho e defender aquilo que construiu com esforço. Essa postura fortalece sua confiança e marca o início de um novo ciclo.

Dica cósmica: Defenda suas escolhas com firmeza.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Tags:

Signo Gêmeos Escorpião Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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