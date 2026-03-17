3 signos entram em uma nova era poderosa que muda completamente seus caminhos a partir de hoje (17 de março)

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Giuliana Mancini
Publicado em 17 de março de 2026 às 07:00
A partir de hoje, terça-feira, 17 de março, três signos começam a perceber que uma nova fase está tomando forma em suas vidas. O momento traz uma sensação de clareza: situações que antes pareciam confusas passam a fazer mais sentido, e fica mais fácil identificar o que precisa ser deixado para trás. Esse entendimento abre espaço para mudanças importantes e para um avanço que pode marcar o início de uma etapa muito mais poderosa. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos: Gêmeos pode sentir que está recuperando a própria voz. Se em algum momento recente houve vontade de se afastar ou ficar mais reservado, agora surge o impulso de voltar a se expressar e participar mais ativamente das situações ao redor. Essa confiança renovada faz com que você se sinta pronto para compartilhar ideias, opiniões e projetos. Ao se posicionar com mais coragem, novas oportunidades podem aparecer.
Dica cósmica: Não esconda aquilo que você tem vontade de dizer.
Famosos do signo de Gêmeos
Escorpião: Escorpião entra em um período de percepções profundas. Algo que antes parecia difícil de compreender começa a se encaixar, trazendo uma sensação de clareza sobre o caminho a seguir. Esse entendimento ajuda você a tomar decisões mais firmes e estratégicas. Ao confiar na própria intuição, o signo consegue transformar essa fase em um verdadeiro ponto de virada.
Dica cósmica: Confie nas percepções que surgirem agora.
Famosos do signo de Escorpião
Capricórnio: Para Capricórnio, o momento traz uma forte vontade de retomar o controle da própria história. Situações ou pessoas que pareciam interferir demais nos seus planos começam a perder força. Nesta fase, você percebe que tem autonomia para escolher seu caminho e defender aquilo que construiu com esforço. Essa postura fortalece sua confiança e marca o início de um novo ciclo.
Dica cósmica: Defenda suas escolhas com firmeza.
Famosos do signo de Capricórnio