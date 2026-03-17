ASTROLOGIA

Temporada de Áries promete impulso e novos começos para todos os signos

Os próximos dias favorecem recomeços emocionais e atitudes mais corajosas

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2026 às 03:00

Signos e temporada de Áries Crédito: Imagem gerada por IA

Essa semana marca uma mudança importante no clima astrológico. Na quarta-feira, dia 18, a Lua Nova em Peixes abre espaço para reflexão, sensibilidade e novos planos ligados a sonhos pessoais. Poucos dias depois, na sexta-feira, dia 20, o Sol entra em Áries e inaugura um período mais dinâmico, que incentiva iniciativa, coragem e vontade de seguir em frente. A combinação desses movimentos cria um momento interessante para reorganizar ideias, retomar projetos e dar passos mais firmes em direção aos objetivos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A semana começa pedindo um pouco mais de pausa e reflexão antes de um novo ciclo ganhar força para você. A Lua Nova em Peixes, na quarta-feira, funciona como um convite para desacelerar e olhar para dentro, entendendo melhor seus desejos e prioridades. Na sexta-feira, com o Sol entrando em seu signo, a sensação muda completamente e você volta a sentir energia e motivação para assumir o controle dos seus planos, especialmente em projetos criativos ou profissionais.

Dica cósmica: Reserve um momento para si antes de iniciar o próximo capítulo.

Touro: Este pode ser um período de maior compreensão sobre seus próprios sentimentos e caminhos. A Lua Nova em Peixes ajuda você a olhar para o futuro com mais esperança e compaixão consigo mesmo. Ao longo da semana, a tendência é que novos planos comecem a tomar forma. É um bom momento para deixar para trás frustrações antigas e se concentrar no que ainda pode ser construído.

Dica cósmica: Olhe para frente com mais confiança.

Gêmeos: Ideias e projetos criativos podem ganhar força nesta semana. A Lua Nova em Peixes estimula sua imaginação e ajuda você a enxergar soluções com mais facilidade. Ao mesmo tempo, a chegada da temporada de Áries na sexta-feira favorece conexões, parcerias e trocas produtivas. Conversas importantes podem trazer novas perspectivas para aquilo que você está construindo.

Dica cósmica: Anote suas ideias, mesmo as mais inesperadas.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer: A Lua Nova em Peixes pode abrir portas interessantes para sua vida profissional ou acadêmica. Este é um período em que oportunidades começam a surgir, mas a paciência será fundamental para que tudo evolua no ritmo certo. Ao longo da semana, você pode perceber que crescer aos poucos e com consistência tende a trazer resultados mais duradouros.

Dica cósmica: Confie no processo e evite pressa.

Leão: A entrada do Sol em Áries na sexta-feira tende a trazer uma sensação de entusiasmo e renovação para você. Como signo de fogo, essa energia costuma estimular sua motivação e desejo de conquistar novas metas. A semana também favorece aprendizado e novas experiências, seja através de estudos, leituras ou projetos que ampliem seus horizontes.

Dica cósmica: Invista em algo que estimule sua mente.

Virgem: A Lua Nova em Peixes pode trazer reflexões importantes sobre recursos compartilhados, parcerias ou acordos financeiros. Este é um momento interessante para reorganizar estratégias e pensar de forma mais analítica sobre como dividir responsabilidades ou investimentos. A tendência é que novas ideias surjam para melhorar essa dinâmica.

Dica cósmica: Analise com calma antes de tomar decisões.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Libra: A semana pode trazer questionamentos importantes sobre suas relações. A temporada de Áries ativa temas ligados a parcerias e mostra a importância de equilíbrio entre dar e receber. Conversas mais profundas podem acontecer e ajudar a esclarecer expectativas. Com diálogo e abertura, é possível encontrar soluções que fortaleçam as conexões.

Dica cósmica: Escute com atenção antes de reagir.

Escorpião: A Lua Nova em Peixes favorece projetos criativos e também incentiva você a assumir mais protagonismo em atividades coletivas. Pode ser um momento em que suas habilidades de liderança se tornam mais visíveis, especialmente em ambientes de trabalho ou entre amigos. A tendência é que você inspire outras pessoas com suas ideias.

Dica cósmica: Não subestime o impacto da sua influência.

Sagitário: Se você vinha enfrentando bloqueios criativos ou falta de inspiração, a Lua Nova em Peixes pode ajudar a reacender sua motivação. A entrada do Sol em Áries na sexta-feira também favorece entusiasmo, diversão e expressão pessoal. É um período interessante para se dedicar a projetos que tragam alegria e também aproximar-se mais de quem você ama.

Dica cósmica: Deixe a criatividade guiar suas decisões.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Capricórnio: A Lua Nova em Peixes pede uma pausa para reorganizar questões ligadas à vida doméstica ou emocional. Talvez seja necessário desacelerar um pouco para refletir sobre planos futuros e fortalecer laços importantes. Ao longo da semana, a paciência será uma grande aliada, especialmente em conversas delicadas.

Dica cósmica: Pense antes de responder em momentos de tensão.

Aquário: A semana pode trazer novas conexões e oportunidades de colaboração. Convites para participar de grupos, projetos ou atividades coletivas tendem a surgir com mais facilidade. A temporada de Áries também estimula sua comunicação e sua capacidade de inspirar outras pessoas com ideias inovadoras.

Dica cósmica: Compartilhe suas ideias sem medo.

Peixes: A Lua Nova em seu signo na quarta-feira marca um momento de renovação pessoal. É como se um novo ciclo começasse, trazendo mais clareza sobre quem você deseja ser daqui para frente. Este é um período poderoso para refletir sobre seus desejos e fortalecer sua autoestima. Ao assumir seus sonhos com mais coragem, você abre espaço para novas oportunidades.