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Cor e número da sorte de hoje (16 de março): oportunidades inesperadas e boas notícias podem surpreender os signos

O dia traz movimentações importantes no trabalho, nas finanças e até na vida amorosa, com algumas surpresas agradáveis

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, 16 de março, favorece iniciativa e atenção às oportunidades que surgem de forma inesperada. Alguns signos podem perceber avanços na carreira ou nas finanças, enquanto outros terão a chance de resolver questões familiares ou pessoais com mais clareza. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

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Áries: Um avanço profissional pode começar a se desenhar, trazendo mais confiança para seus próximos passos. Momentos tranquilos ao lado da família também ajudam a equilibrar o dia.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 6

Touro: Novas oportunidades de ganhar dinheiro podem surgir, mas será importante manter a calma diante de possíveis rivalidades no trabalho.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Gêmeos: Momentos agradáveis com amigos ou familiares ajudam a renovar seu ânimo. O dia também favorece estabilidade nas finanças.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Sua competência pode ajudar a resolver situações delicadas no trabalho. Mesmo diante de desafios, você tende a sair fortalecido.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 8

Leão: O dia pede atenção com gastos e planejamento financeiro. No trabalho, será importante manter alto nível de concentração para dar conta das demandas.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 17

Virgem: Boas oportunidades profissionais e financeiras podem surgir, especialmente se você estiver atento aos detalhes. Um encontro com amigos também pode animar o dia.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O apoio de alguém da família pode ajudar você a tomar decisões importantes. Pequenas mudanças no ambiente doméstico também podem trazer satisfação.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 4

Escorpião: Este pode ser um bom momento para mostrar suas ideias a pessoas influentes. Notícias positivas relacionadas a dinheiro também podem surgir.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 1

Sagitário: A produtividade no trabalho pode surpreender até você mesmo hoje. Planos de viagem ou lazer também podem começar a ganhar forma.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 3

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: Uma pausa ou pequena viagem pode ajudar a renovar suas energias. O dia também favorece avanços em estudos ou projetos pessoais.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 18

Aquário: Situações inesperadas no trabalho podem exigir planos alternativos. Ainda assim, o dia traz chances interessantes na vida amorosa.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

Peixes: Questões financeiras podem começar a se resolver, trazendo alívio. No trabalho, será importante manter diplomacia ao lidar com críticas.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 22

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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