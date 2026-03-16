ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (16 de março): oportunidades inesperadas e boas notícias podem surpreender os signos

O dia traz movimentações importantes no trabalho, nas finanças e até na vida amorosa, com algumas surpresas agradáveis

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de hoje, 16 de março, favorece iniciativa e atenção às oportunidades que surgem de forma inesperada. Alguns signos podem perceber avanços na carreira ou nas finanças, enquanto outros terão a chance de resolver questões familiares ou pessoais com mais clareza. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Um avanço profissional pode começar a se desenhar, trazendo mais confiança para seus próximos passos. Momentos tranquilos ao lado da família também ajudam a equilibrar o dia.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 6

Touro: Novas oportunidades de ganhar dinheiro podem surgir, mas será importante manter a calma diante de possíveis rivalidades no trabalho.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Gêmeos: Momentos agradáveis com amigos ou familiares ajudam a renovar seu ânimo. O dia também favorece estabilidade nas finanças.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer: Sua competência pode ajudar a resolver situações delicadas no trabalho. Mesmo diante de desafios, você tende a sair fortalecido.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 8

Leão: O dia pede atenção com gastos e planejamento financeiro. No trabalho, será importante manter alto nível de concentração para dar conta das demandas.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 17

Virgem: Boas oportunidades profissionais e financeiras podem surgir, especialmente se você estiver atento aos detalhes. Um encontro com amigos também pode animar o dia.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Libra: O apoio de alguém da família pode ajudar você a tomar decisões importantes. Pequenas mudanças no ambiente doméstico também podem trazer satisfação.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 4

Escorpião: Este pode ser um bom momento para mostrar suas ideias a pessoas influentes. Notícias positivas relacionadas a dinheiro também podem surgir.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 1

Sagitário: A produtividade no trabalho pode surpreender até você mesmo hoje. Planos de viagem ou lazer também podem começar a ganhar forma.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 3

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio: Uma pausa ou pequena viagem pode ajudar a renovar suas energias. O dia também favorece avanços em estudos ou projetos pessoais.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 18

Aquário: Situações inesperadas no trabalho podem exigir planos alternativos. Ainda assim, o dia traz chances interessantes na vida amorosa.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

Peixes: Questões financeiras podem começar a se resolver, trazendo alívio. No trabalho, será importante manter diplomacia ao lidar com críticas.

Cor da sorte: Prata