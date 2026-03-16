Cor e número da sorte de hoje (16 de março): oportunidades inesperadas e boas notícias podem surpreender os signos

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Giuliana Mancini
Publicado em 16 de março de 2026 às 09:00
A energia de hoje, 16 de março, favorece iniciativa e atenção às oportunidades que surgem de forma inesperada. Alguns signos podem perceber avanços na carreira ou nas finanças, enquanto outros terão a chance de resolver questões familiares ou pessoais com mais clareza. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Um avanço profissional pode começar a se desenhar, trazendo mais confiança para seus próximos passos. Momentos tranquilos ao lado da família também ajudam a equilibrar o dia.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 6
Touro: Novas oportunidades de ganhar dinheiro podem surgir, mas será importante manter a calma diante de possíveis rivalidades no trabalho.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Gêmeos: Momentos agradáveis com amigos ou familiares ajudam a renovar seu ânimo. O dia também favorece estabilidade nas finanças.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 9
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Câncer: Sua competência pode ajudar a resolver situações delicadas no trabalho. Mesmo diante de desafios, você tende a sair fortalecido.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 8
Leão: O dia pede atenção com gastos e planejamento financeiro. No trabalho, será importante manter alto nível de concentração para dar conta das demandas.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 17
Virgem: Boas oportunidades profissionais e financeiras podem surgir, especialmente se você estiver atento aos detalhes. Um encontro com amigos também pode animar o dia.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 2
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Libra: O apoio de alguém da família pode ajudar você a tomar decisões importantes. Pequenas mudanças no ambiente doméstico também podem trazer satisfação.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 4
Escorpião: Este pode ser um bom momento para mostrar suas ideias a pessoas influentes. Notícias positivas relacionadas a dinheiro também podem surgir.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 1
Sagitário: A produtividade no trabalho pode surpreender até você mesmo hoje. Planos de viagem ou lazer também podem começar a ganhar forma.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 3
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Capricórnio: Uma pausa ou pequena viagem pode ajudar a renovar suas energias. O dia também favorece avanços em estudos ou projetos pessoais.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 18
Aquário: Situações inesperadas no trabalho podem exigir planos alternativos. Ainda assim, o dia traz chances interessantes na vida amorosa.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 8
Peixes: Questões financeiras podem começar a se resolver, trazendo alívio. No trabalho, será importante manter diplomacia ao lidar com críticas.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 22