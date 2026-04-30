MÚSICA

Diggo lança audiovisual 'A Cara do Brasil' com participação de Léo Santana nesta sexta (1)

Projeto aposta no conceito Brasilcore e traz repertório que mistura sucessos e inéditas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 12:19

Cantor grava audiovisual com convidados, em Salvador Crédito: Divulgação/Bunny Produtora

Na última terça-feira (21), o cantor Diggo reuniu uma multidão para a gravação do seu novo projeto audiovisual, intitulado 'Diggo: A Cara do Brasil', no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. E para quem está ansioso pelo resultado, a espera acaba amanhã, o trabalho será lançado oficialmente nesta sexta-feira, 1 de maio.

O projeto trouxe convidados de peso para o palco. Entre as participações, o destaque ficou para o 'Gigante' Léo Santana, que dividiu os vocais com Diggo no hit 'Hipnotiza', música que virou sucesso na boca do povo durante o carnaval, e ganhou uma roupagem inédita para o audiovisual. Além do GG, o grupo Som de Faculdade também marcou presença.

Veja detalhes do audiovisual 'DIGGO: A CARA DO BRASIL' 1 de 6

Aproveitando o clima de véspera de Copa do Mundo, Diggo mergulhou na tendência 'Brasilcore'. O visual do projeto exalta as cores do país, o orgulho das raízes e a identidade nacional. Mas não é só de estética que vive o trabalho; o repertório foi montado para não deixar ninguém parado, mesclando composições autorais com faixas inéditas.

"Esse é um projeto que exala a essência do pagode, do Brasil e a minha!", conta o artista, emocionado com o resultado. Para ele, o audiovisual é mais do que um registro musical, é uma forma de representar sua trajetória e a alegria do povo baiano de um jeito verdadeiro.

O lançamento do projeto acontece durante um momento de virada na carreira do artista, que agora integra o time da Filial Nordeste do Grupo Onda. O escritório, que acaba de transformar sua base em Salvador em um hub de conexões para toda a região, anunciou Diggo como seu primeiro artista agenciado em uma parceria inédita com o grupo Menos é Mais.