MÚSICA

Grupo Onda e Menos é Mais abrem sede em Salvador e anunciam Diggo como primeiro artista agenciado

Parceria inédita marca a estreia do grupo de pagode na gestão de carreiras

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de abril de 2026 às 12:45

Grupo Onda apresenta ‘Diggo’ como novo talento artístico em parceria com o ‘Menos é Mais’ Crédito: Matheus Soberana/Bunny Produtora

Na última terça-feira (14), o Grupo Onda, uma das maiores potências de eventos do Brasil, deu um grande passo, e transformou seu escritório em Salvador na Filial Nordeste, um verdadeiro hub de negócios e conexões para toda a região.

Mas a expansão geográfica não veio sozinha. Para carimbar esse novo momento, a empresa anunciou sua nova aposta artística, o cantor e compositor baiano Diggo, que agora passa a ter a carreira gerida em uma parceria entre o Grupo Onda e o grupo de pagode Menos é Mais.

Grupo Onda apresenta ‘Diggo’ como novo talento artístico em parceria com o ‘Menos é Mais’ 1 de 6

Nascido em meio à pandemia, o Grupo Onda contou com a fusão de três sócios com mais de 20 anos de bagagem, que resultou em mais de 3 milhões de pessoas impactadas e 2.600 horas de eventos entregues em todo o país. Nomes como Ensaios da Anitta e Churrasquinho Menos é Mais levam a assinatura deles.

Para Cristóvão Neto, sócio e diretor da recém-batizada Filial Nordeste, o novo espaço físico no coração de Salvador reflete a própria essência da empresa. "A gente já não vê o entretenimento da mesma forma como ele era. A gente está numa base quadrada, dentro de um prédio comercial, mas trouxemos para cá um movimento fluido, onde as pessoas podem se conectar", explicou. Ele ressalta que o olhar da empresa agora abraça toda a pluralidade nordestina: "A gente deixa de olhar apenas para o estado da Bahia e passa a entender o Nordeste como uma praça de atuação, um centro cultural absurdo."

Esse lado humano do negócio é um pilar inegociável, segundo Jaison Vieira, sócio e diretor da Filial Sul. Ele destacou que o sucesso nos palcos é reflexo direto de quem está nos bastidores. "A gente escuta muito esse discurso lá fora, mas leva a sério aqui dentro. As pessoas precisam estar leves e felizes para conseguir tornar o mundo mais leve", pontuou Jaison.

A cereja do bolo é, sem dúvida, a assinatura de Diggo. Se você já curtiu Contatinho (Léo Santana e Anitta), Dengo (João Gomes) ou Shot 43 (Mumuzinho), saiba que a caneta por trás desses sucessos é dele. Agora, o artista natural de Salvador se prepara para uma nova fase de sua carreira.

Emocionado durante a coletiva, Diggo agradeceu à família, à banda e aos novos parceiros por fomentarem seu sonho. Durante uma entrevista exclusiva, ele refletiu sobre o momento em que decidiu assumir os microfones de vez, destacando que o segredo foi encontrar a sua própria essência.

"Tudo que eu fiz, o jeito que comecei a me mostrar no palco... eu me senti confortável. O que vai vencer sempre é a sua verdade", disse o cantor. O artista, que já colhe os frutos de hits próprios como Hipnotiza e Pra Te Ver Sentar, prepara a gravação do audiovisual "Diggo A cara do Brasil" para o próximo dia 21, com foco no clima de Copa do Mundo.

Essa gestão compartilhada marca também a estreia do Menos é Mais como agenciadores de carreira. O vocalista Eduardo Caetano fez questão de dar as boas-vindas ao baiano: "Meu parceiro, muito bem-vindo à família".

E para quem ama as festas, as novidades são quentes. Quando questionados sobre projetos exclusivos para a região, Cristóvão Neto revelou planos ambiciosos. Além do já consagrado Samba Piatã, o Grupo Onda prepara a expansão do Samba e Sofrência.