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'Até a voz': Ex de Gabriel Ganley revela choque com mudança física do fisiculturista

Em entrevista ao 'Fantástico', Catarina de Moura relembrou a mudança do fisiculturista que foi encontrado morto em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de junho de 2026 às 14:25

Catarina de Moura, ex-namorada de Ganley Crédito: Reprodução

A morte precoce do influenciador e fisiculturista Gabriel Ganley, encontrado sem vida em seu apartamento em São Paulo no último dia 23 de maio, ganhou novas informações. Catarina de Moura, ex-namorada do atleta, relembrou os bastidores da transformação radical que o jovem enfrentou após trocar o fisiculturismo natural pelo uso de esteroides anabolizantes.

Catarina e Gabriel viveram um relacionamento em 2024. Após o término, os dois voltaram a se encontrar em 2025, período em que o influenciador já exibia uma musculatura maior e exibia o uso de hormônios sintéticos para os seus milhares de seguidores na internet.

Catarina de Moura, ex-namorada de Ganley

Catarina de Moura, ex-namorada de Ganley por Reprodução
Catarina de Moura, ex-namorada de Ganley por Reprodução
Catarina de Moura, ex-namorada de Ganley por Reprodução
Catarina de Moura, ex-namorada de Ganley por Reprodução
Catarina de Moura, ex-namorada de Ganley deu entrevista no Fantástico neste domingo (31) por Reprodução/TV Globo
Gabriel Ganley por Reprodução
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Catarina de Moura, ex-namorada de Ganley por Reprodução

Em entrevista ao Fantástico, exibida na noite de domingo (31), a jovem detalhou o impacto de rever o antigo companheiro totalmente modificado em um curto espaço de tempo.

A transformação de Gabriel atingiu não apenas a sua estrutura física, mas também características básicas como a sua fonação. Catarina revelou que o susto ao reencontrá-lo foi inevitável, embora estivesse contente pelo sucesso profissional que o ex-namorado vinha conquistando na web.

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"Ele tinha conquistado muitas coisas. Ele estava maior. Então, eu fiquei assim, chocada. Muito feliz, claro, mas chocada", relatou a jovem. "Eu estava acostumada com um menino magrinho e com a vozinha de bebezinho e, de repente, ele já era um homem com bigode, barba, grande. Eu achei ele muito diferente, mas com a mesma essência".

Apesar do forte impacto visual causado pelos hormônios, Catarina fez questão de separar a imagem pública do atleta de quem ele era na intimidade. Ao final de seu depoimento, ela pediu que o público se lembre do influenciador por sua dedicação. "Só queria mesmo que ele fosse lembrado por todo mundo como esse menino batalhador, sonhador, que sempre foi atrás dos sonhos dele e que dava o sangue dele em tudo", concluiu.

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Fisiculturismo Fisiculturista Atleta de Fisiculturismo Gabriel Ganley

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