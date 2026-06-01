REPERCUSSÃO

'Até a voz': Ex de Gabriel Ganley revela choque com mudança física do fisiculturista

Em entrevista ao 'Fantástico', Catarina de Moura relembrou a mudança do fisiculturista que foi encontrado morto em São Paulo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de junho de 2026 às 14:25

Catarina de Moura, ex-namorada de Ganley Crédito: Reprodução

A morte precoce do influenciador e fisiculturista Gabriel Ganley, encontrado sem vida em seu apartamento em São Paulo no último dia 23 de maio, ganhou novas informações. Catarina de Moura, ex-namorada do atleta, relembrou os bastidores da transformação radical que o jovem enfrentou após trocar o fisiculturismo natural pelo uso de esteroides anabolizantes.

Catarina e Gabriel viveram um relacionamento em 2024. Após o término, os dois voltaram a se encontrar em 2025, período em que o influenciador já exibia uma musculatura maior e exibia o uso de hormônios sintéticos para os seus milhares de seguidores na internet.

Catarina de Moura, ex-namorada de Ganley 1 de 6

Em entrevista ao Fantástico, exibida na noite de domingo (31), a jovem detalhou o impacto de rever o antigo companheiro totalmente modificado em um curto espaço de tempo.

A transformação de Gabriel atingiu não apenas a sua estrutura física, mas também características básicas como a sua fonação. Catarina revelou que o susto ao reencontrá-lo foi inevitável, embora estivesse contente pelo sucesso profissional que o ex-namorado vinha conquistando na web.

"Ele tinha conquistado muitas coisas. Ele estava maior. Então, eu fiquei assim, chocada. Muito feliz, claro, mas chocada", relatou a jovem. "Eu estava acostumada com um menino magrinho e com a vozinha de bebezinho e, de repente, ele já era um homem com bigode, barba, grande. Eu achei ele muito diferente, mas com a mesma essência".