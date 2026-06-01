Cachê de Virginia na Globo para a Copa do Mundo é revelado e valor impressiona; confira

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de junho de 2026 às 13:14
A influenciadora digital Virginia Fonseca fará parte da equipe do programa Domingão com Huck, da TV Globo, durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026. Informações de bastidores do mercado publicitário divulgadas pelo Portal LeoDias revelam os valores iniciais da negociação e o formato de sua participação no projeto.
Para a fase de grupos do torneio, a estimativa é que o cachê inicial de Virginia seja de aproximadamente R$ 40 mil. Além do valor fixo, o contrato prevê que ela receba participações financeiras vinculadas às ações de merchandising exibidas na atração dominical.
Virginia Fonseca no amistoso da Seleção Brasileira
A função de Virginia Fonseca na cobertura será focada no entretenimento e nos bastidores, sem relação com a análise tática das partidas. Ela atuará na produção de conteúdo mostrando o ambiente das cidades-sede, experiências de viagem, gastronomia e rotina local.
O modelo repete a linguagem informal e ágil que a influenciadora já utiliza em suas plataformas digitais, com o objetivo de aproximar a transmissão da TV aberta do público que acompanha as redes sociais.
Profissionais de publicidade avaliam que o cachê estipulado representa apenas uma parcela do potencial financeiro da parceria. A análise indica que o principal retorno para a influenciadora está na alta visibilidade proporcionada pelo horário nobre da emissora durante um evento de alcance global.
A exposição contínua na TV aberta tende a valorizar o espaço publicitário nos perfis oficiais de Virginia, impulsionando novos contratos comerciais de grande porte. Em contrapartida, a estratégia da TV Globo visa atrair a audiência jovem e o engajamento digital que a empresária mobiliza na internet.