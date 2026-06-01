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Cachê de Virginia na Globo para a Copa do Mundo é revelado e valor impressiona; confira

Influenciadora fecha com o "Domingão com Huck" para cobertura especial do Mundial de 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de junho de 2026 às 13:14

Virginia Fonseca vai cobrir a Copa do Mundo 2026 Crédito: Divulgação/Globo/Fabio Rocha)

A influenciadora digital Virginia Fonseca fará parte da equipe do programa Domingão com Huck, da TV Globo, durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026. Informações de bastidores do mercado publicitário divulgadas pelo Portal LeoDias revelam os valores iniciais da negociação e o formato de sua participação no projeto.

Para a fase de grupos do torneio, a estimativa é que o cachê inicial de Virginia seja de aproximadamente R$ 40 mil. Além do valor fixo, o contrato prevê que ela receba participações financeiras vinculadas às ações de merchandising exibidas na atração dominical.

Virginia Fonseca no amistoso da Seleção Brasileira

Virginia no amistoso da Seleção Brasileira por Reprodução/Instagram
Virginia no amistoso da Seleção Brasileira por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Divulgação/NOSSO
Virginia Fonseca por Divulgação/NOSSO
Virginia Fonseca com Lucas Guedez e Rafael Uccman por Divulgação/NOSSO
Virginia Fonseca com Lucas Guedez e Duda Freire por Divulgação/NOSSO
Virginia Fonseca com Lucas Guedez e Duda Freire por Divulgação/NOSSO
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Virginia no amistoso da Seleção Brasileira por Reprodução/Instagram

A função de Virginia Fonseca na cobertura será focada no entretenimento e nos bastidores, sem relação com a análise tática das partidas. Ela atuará na produção de conteúdo mostrando o ambiente das cidades-sede, experiências de viagem, gastronomia e rotina local.

O modelo repete a linguagem informal e ágil que a influenciadora já utiliza em suas plataformas digitais, com o objetivo de aproximar a transmissão da TV aberta do público que acompanha as redes sociais.

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Profissionais de publicidade avaliam que o cachê estipulado representa apenas uma parcela do potencial financeiro da parceria. A análise indica que o principal retorno para a influenciadora está na alta visibilidade proporcionada pelo horário nobre da emissora durante um evento de alcance global.

A exposição contínua na TV aberta tende a valorizar o espaço publicitário nos perfis oficiais de Virginia, impulsionando novos contratos comerciais de grande porte. Em contrapartida, a estratégia da TV Globo visa atrair a audiência jovem e o engajamento digital que a empresária mobiliza na internet.

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Tags:

Copa do Mundo Virginia Domingão com Huck

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