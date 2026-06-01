CONTRATO EXCLUSIVO

Cachê de Virginia na Globo para a Copa do Mundo é revelado e valor impressiona; confira

Influenciadora fecha com o "Domingão com Huck" para cobertura especial do Mundial de 2026

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de junho de 2026 às 13:14

Virginia Fonseca vai cobrir a Copa do Mundo 2026 Crédito: Divulgação/Globo/Fabio Rocha)

A influenciadora digital Virginia Fonseca fará parte da equipe do programa Domingão com Huck, da TV Globo, durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026. Informações de bastidores do mercado publicitário divulgadas pelo Portal LeoDias revelam os valores iniciais da negociação e o formato de sua participação no projeto.

Para a fase de grupos do torneio, a estimativa é que o cachê inicial de Virginia seja de aproximadamente R$ 40 mil. Além do valor fixo, o contrato prevê que ela receba participações financeiras vinculadas às ações de merchandising exibidas na atração dominical.

Virginia Fonseca no amistoso da Seleção Brasileira 1 de 7

A função de Virginia Fonseca na cobertura será focada no entretenimento e nos bastidores, sem relação com a análise tática das partidas. Ela atuará na produção de conteúdo mostrando o ambiente das cidades-sede, experiências de viagem, gastronomia e rotina local.

O modelo repete a linguagem informal e ágil que a influenciadora já utiliza em suas plataformas digitais, com o objetivo de aproximar a transmissão da TV aberta do público que acompanha as redes sociais.

Profissionais de publicidade avaliam que o cachê estipulado representa apenas uma parcela do potencial financeiro da parceria. A análise indica que o principal retorno para a influenciadora está na alta visibilidade proporcionada pelo horário nobre da emissora durante um evento de alcance global.