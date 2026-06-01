CURIOSIDADE

O dia em que a esposa de Bob Marley sobreviveu a um tiro na cabeça graças aos dreadlocks

Rita Marley sobreviveu a um atentado em 1976 e atribuiu aos cabelos rastafáris o fato de a bala não ter provocado consequências ainda mais graves

Fernanda Varela

Publicado em 1 de junho de 2026 às 13:00

Bob Marley e Rita Marley Crédito: Reprodução

Uma das histórias mais impressionantes envolvendo a família de Bob Marley aconteceu em 1976, quando Rita Marley escapou da morte durante um atentado contra pessoas próximas ao cantor jamaicano. Segundo relatos da época, ela foi atingida por um disparo na cabeça, mas um detalhe inesperado teria sido decisivo para sua sobrevivência: os dreadlocks que usava.

O episódio voltou a ganhar atenção com o lançamento de "Bob Marley: One Love", cinebiografia que retrata momentos marcantes da trajetória do ícone do reggae. Na ocasião, Rita estava na residência do cantor ao lado do empresário Don Taylor quando homens armados invadiram o local e abriram fogo.

Curiosidades sobre Bob Marley 1 de 6

De acordo com relatos sobre o caso, um dos disparos foi direcionado à cabeça de Rita. A bala, porém, não se alojou de forma fatal. Anos depois, a própria esposa de Bob Marley resumiu o episódio em sua autobiografia "No Woman No Cry", ao afirmar que "os dreads salvaram a minha vida".

O atentado ocorreu apenas dois dias antes do Smile Jamaica Concert, evento organizado por Bob Marley em meio a um período de forte tensão política na Jamaica. Apesar do susto e dos ferimentos, Rita acompanhou o marido no show realizado logo após o ataque.

A história ajuda a ilustrar o contexto turbulento vivido pelo cantor na década de 1970. Conhecido por mensagens de paz, união e justiça social, Bob Marley frequentemente se via envolvido em disputas políticas que extrapolavam o universo da música.