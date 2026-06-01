ASTROLOGIA

Junho começa com uma mudança de energia poderosa para 3 signos

Após semanas de dúvidas e desgaste emocional, alguns signos encontram motivos para recuperar a confiança e olhar para frente com mais otimismo

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 13:00

Signos e mudanças Crédito: Imagem gerada por IA

O dia 1º de junho chega carregado de simbolismo. Além de marcar o início de um novo mês, ele também traz a oportunidade de deixar para trás preocupações, frustrações e pensamentos que vinham ocupando espaço demais. Para alguns signos, o momento funciona como um verdadeiro ponto de virada, trazendo mais clareza sobre o futuro e a sensação de que tempos melhores estão começando a se desenhar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Depois de enfrentar desafios e lidar com situações que exigiram paciência e resiliência, você começa junho com uma visão muito mais positiva. O que antes parecia complicado passa a fazer mais sentido, e isso ajuda a recuperar sua confiança. O mais importante é que você deixa de concentrar energia no que não pode controlar e passa a olhar para as oportunidades que estão surgindo à sua frente.

Dica cósmica: O passado trouxe aprendizados. Agora é hora de usar essa experiência para construir algo novo.

Características de Áries 1 de 7

Libra: O início de junho funciona como um convite para mudar a forma como você encara determinadas situações. Você percebe que alimentar preocupações excessivas não traz respostas e decide direcionar sua atenção para aquilo que realmente pode fazer diferença. Essa mudança de postura fortalece sua confiança e ajuda a enxergar possibilidades que antes estavam escondidas atrás das inseguranças.

Dica cósmica: Sua perspectiva tem mais poder sobre o seu dia do que você imagina.

Características do signo de Libra 1 de 9

Peixes: Você entra em junho decidido a proteger sua paz e a não permitir que fatores externos determinem seu estado emocional. Depois de um período de reflexões importantes, fica mais fácil identificar o que merece sua atenção e o que precisa ser deixado para trás. Essa escolha abre espaço para mais leveza, equilíbrio e bem-estar ao longo das próximas semanas.

Dica cósmica: Nem toda notícia, opinião ou problema precisa fazer parte do seu mundo.