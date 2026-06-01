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O dia da sorte de cada signo em junho revela viradas, conquistas e oportunidades especiais; veja o seu

O mês favorece novos começos, decisões importantes e momentos capazes de mudar os rumos da sua história

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 07:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Junho chega com uma energia de movimento, coragem e realização. Depois de um período de espera para muitos signos, o mês abre espaço para avanços concretos, encontros marcantes e oportunidades que podem transformar diferentes áreas da vida. A sensação é de que aquilo que parecia distante finalmente começa a se aproximar. Em meio a mudanças, novas escolhas e surpresas positivas, cada signo terá um dia especialmente favorável para agir, confiar em si mesmo e aproveitar a sorte ao seu lado. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Áries

Dia da sorte de Áries em junho: sábado, 13 de junho

Chegou o momento de colocar sua felicidade em primeiro lugar. Esse dia favorece tudo o que desperta entusiasmo, criatividade e prazer. Projetos pessoais, hobbies e experiências que tragam mais alegria ganham destaque. Quanto mais você se permitir viver com autenticidade, maiores serão as oportunidades que surgirão pelo caminho.

Dica cósmica: a sorte aparece quando você faz mais do que ama.

Touro

Dia da sorte de Touro em junho: segunda-feira, 29 de junho

Uma fase importante chega ao fim para abrir espaço para algo ainda maior. O dia favorece decisões ousadas, mudanças de rota e oportunidades que exigem coragem para sair da zona de conforto. Confie que tudo está acontecendo no momento certo.

Dica cósmica: às vezes, o próximo capítulo começa com um único passo.

Gêmeos

Dia da sorte de Gêmeos em junho: sexta-feira, 5 de junho

Você começa a enxergar com mais clareza o que realmente dá sentido à sua vida. O período favorece reflexões importantes sobre propósito, relacionamentos e projetos futuros. Ao seguir aquilo que tem valor verdadeiro para você, a sorte encontra um caminho natural para chegar.

Dica cósmica: sucesso também é sentir que está no lugar certo.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer

Dia da sorte de Câncer em junho: segunda-feira, 8 de junho

Uma libertação importante pode acontecer. Algo que vinha limitando suas escolhas ou diminuindo seu entusiasmo começa a perder força. O dia favorece mudanças, encerramentos necessários e novos planos capazes de reacender sua motivação.

Dica cósmica: deixar algo para trás pode ser o início da sua melhor fase.

Leão

Dia da sorte de Leão em junho: sexta-feira, 19 de junho

O reconhecimento que você merece começa a ganhar forma. Questões ligadas à carreira, imagem e crescimento profissional recebem uma energia especial. É hora de confiar mais no seu potencial e ocupar espaços que antes pareciam distantes.

Dica cósmica: não tenha medo de assumir o protagonismo da própria história.

Virgem

Dia da sorte de Virgem em junho: domingo, 28 de junho

Sua determinação estará em alta e pode impulsionar avanços importantes na carreira. O momento favorece decisões rápidas, iniciativas ousadas e projetos que exigem mais confiança. As oportunidades surgirão para quem estiver disposto a agir.

Dica cósmica: não espere o momento perfeito para começar.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra

Dia da sorte de Libra em junho: domingo, 21 de junho

Os holofotes se voltam para você. O dia favorece reconhecimento, conquistas profissionais e a realização de objetivos importantes. Pessoas influentes podem notar seu talento ou abrir portas que fazem diferença no futuro.

Dica cósmica: aceite o destaque quando ele chegar.

Escorpião

Dia da sorte de Escorpião em junho: terça-feira, 30 de junho

Uma nova fase de crescimento começa a se desenhar. Oportunidades ligadas à carreira, expansão e sucesso ganham força e podem trazer mudanças significativas ao longo dos próximos meses. Este é apenas o começo de algo muito maior.

Dica cósmica: pense grande, porque a vida está pronta para acompanhar seus planos.

Sagitário

Dia da sorte de Sagitário em junho: sábado, 13 de junho

O desejo de explorar, aprender e viver novas experiências estará mais forte do que nunca. Viagens, estudos, romances e projetos ousados recebem uma energia especial. Permita-se viver aventuras que ampliem seus horizontes.

Dica cósmica: a sorte cresce quando você se abre para o novo.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Capricórnio

Dia da sorte de Capricórnio em junho: domingo, 21 de junho

Grandes resultados começam com pequenas ações. O dia favorece projetos profissionais, metas de longo prazo e decisões estratégicas. Em vez de acelerar processos, concentre-se em construir algo sólido e duradouro.

Dica cósmica: cada passo tem valor quando aponta para o lugar certo.

Aquário

Dia da sorte de Aquário em junho: domingo, 14 de junho

Um novo ciclo começa trazendo mais autenticidade e liberdade. Você pode sentir vontade de mudar hábitos, iniciar projetos ou investir em algo que represente quem realmente é. O universo favorece escolhas alinhadas com sua essência.

Dica cósmica: ser você mesmo é a sua maior vantagem.

Peixes

Dia da sorte de Peixes em junho: segunda-feira, 1º de junho

Sua sensibilidade estará ainda mais forte e poderá guiá-lo para oportunidades importantes. O dia favorece reencontros, inspirações criativas e momentos de conexão emocional. Escute o coração antes de qualquer decisão importante.

Dica cósmica: sua intuição sabe o caminho antes da sua razão entender.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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