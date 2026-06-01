ASTROLOGIA

O dia da sorte de cada signo em junho revela viradas, conquistas e oportunidades especiais; veja o seu

O mês favorece novos começos, decisões importantes e momentos capazes de mudar os rumos da sua história

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 07:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Junho chega com uma energia de movimento, coragem e realização. Depois de um período de espera para muitos signos, o mês abre espaço para avanços concretos, encontros marcantes e oportunidades que podem transformar diferentes áreas da vida. A sensação é de que aquilo que parecia distante finalmente começa a se aproximar. Em meio a mudanças, novas escolhas e surpresas positivas, cada signo terá um dia especialmente favorável para agir, confiar em si mesmo e aproveitar a sorte ao seu lado. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte de Áries em junho: sábado, 13 de junho

Chegou o momento de colocar sua felicidade em primeiro lugar. Esse dia favorece tudo o que desperta entusiasmo, criatividade e prazer. Projetos pessoais, hobbies e experiências que tragam mais alegria ganham destaque. Quanto mais você se permitir viver com autenticidade, maiores serão as oportunidades que surgirão pelo caminho.

Dica cósmica: a sorte aparece quando você faz mais do que ama.

Touro

Dia da sorte de Touro em junho: segunda-feira, 29 de junho

Uma fase importante chega ao fim para abrir espaço para algo ainda maior. O dia favorece decisões ousadas, mudanças de rota e oportunidades que exigem coragem para sair da zona de conforto. Confie que tudo está acontecendo no momento certo.

Dica cósmica: às vezes, o próximo capítulo começa com um único passo.

Gêmeos

Dia da sorte de Gêmeos em junho: sexta-feira, 5 de junho

Você começa a enxergar com mais clareza o que realmente dá sentido à sua vida. O período favorece reflexões importantes sobre propósito, relacionamentos e projetos futuros. Ao seguir aquilo que tem valor verdadeiro para você, a sorte encontra um caminho natural para chegar.

Dica cósmica: sucesso também é sentir que está no lugar certo.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Câncer

Dia da sorte de Câncer em junho: segunda-feira, 8 de junho

Uma libertação importante pode acontecer. Algo que vinha limitando suas escolhas ou diminuindo seu entusiasmo começa a perder força. O dia favorece mudanças, encerramentos necessários e novos planos capazes de reacender sua motivação.

Dica cósmica: deixar algo para trás pode ser o início da sua melhor fase.

Leão

Dia da sorte de Leão em junho: sexta-feira, 19 de junho

O reconhecimento que você merece começa a ganhar forma. Questões ligadas à carreira, imagem e crescimento profissional recebem uma energia especial. É hora de confiar mais no seu potencial e ocupar espaços que antes pareciam distantes.

Dica cósmica: não tenha medo de assumir o protagonismo da própria história.

Virgem

Dia da sorte de Virgem em junho: domingo, 28 de junho

Sua determinação estará em alta e pode impulsionar avanços importantes na carreira. O momento favorece decisões rápidas, iniciativas ousadas e projetos que exigem mais confiança. As oportunidades surgirão para quem estiver disposto a agir.

Dica cósmica: não espere o momento perfeito para começar.

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Libra

Dia da sorte de Libra em junho: domingo, 21 de junho

Os holofotes se voltam para você. O dia favorece reconhecimento, conquistas profissionais e a realização de objetivos importantes. Pessoas influentes podem notar seu talento ou abrir portas que fazem diferença no futuro.

Dica cósmica: aceite o destaque quando ele chegar.

Escorpião

Dia da sorte de Escorpião em junho: terça-feira, 30 de junho

Uma nova fase de crescimento começa a se desenhar. Oportunidades ligadas à carreira, expansão e sucesso ganham força e podem trazer mudanças significativas ao longo dos próximos meses. Este é apenas o começo de algo muito maior.

Dica cósmica: pense grande, porque a vida está pronta para acompanhar seus planos.

Sagitário

Dia da sorte de Sagitário em junho: sábado, 13 de junho

O desejo de explorar, aprender e viver novas experiências estará mais forte do que nunca. Viagens, estudos, romances e projetos ousados recebem uma energia especial. Permita-se viver aventuras que ampliem seus horizontes.

Dica cósmica: a sorte cresce quando você se abre para o novo.

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Capricórnio

Dia da sorte de Capricórnio em junho: domingo, 21 de junho

Grandes resultados começam com pequenas ações. O dia favorece projetos profissionais, metas de longo prazo e decisões estratégicas. Em vez de acelerar processos, concentre-se em construir algo sólido e duradouro.

Dica cósmica: cada passo tem valor quando aponta para o lugar certo.

Aquário

Dia da sorte de Aquário em junho: domingo, 14 de junho

Um novo ciclo começa trazendo mais autenticidade e liberdade. Você pode sentir vontade de mudar hábitos, iniciar projetos ou investir em algo que represente quem realmente é. O universo favorece escolhas alinhadas com sua essência.

Dica cósmica: ser você mesmo é a sua maior vantagem.

Peixes

Dia da sorte de Peixes em junho: segunda-feira, 1º de junho

Sua sensibilidade estará ainda mais forte e poderá guiá-lo para oportunidades importantes. O dia favorece reencontros, inspirações criativas e momentos de conexão emocional. Escute o coração antes de qualquer decisão importante.