ASTROLOGIA

Hoje (1º de junho) pode marcar o início de uma fase mais produtiva, com decisões importantes e oportunidades surgindo onde antes havia dúvidas

A segunda-feira chega trazendo mais foco, determinação e disposição para colocar em prática tudo aquilo que vinha sendo apenas planejado

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O início da semana favorece organização, metas e conversas que ajudam a esclarecer situações pendentes. Muitas pessoas sentirão mais motivação para resolver problemas e dar andamento a projetos importantes. O segredo do dia será equilibrar ambição com paciência.

Áries: Hoje você estará cheio de iniciativa e vontade de agir. O trabalho tende a ganhar ritmo, mas será importante não atropelar processos nem pessoas. Dica cósmica: Agilidade e estratégia formam uma ótima dupla.

Touro: A segunda-feira favorece estabilidade, planejamento financeiro e decisões práticas. Você poderá avançar mais quando confiar na própria experiência. Dica cósmica: Pequenos passos também levam longe.

Gêmeos: Hoje sua comunicação será um grande diferencial. Reuniões, negociações e conversas importantes tendem a render bons resultados. Dica cósmica: Use suas palavras com intenção.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: O dia pede equilíbrio entre emoções e responsabilidades. Você pode sentir necessidade de proteger mais sua energia diante das cobranças externas. Dica cósmica: Não carregue pesos que não são seus.

Leão: Hoje será um ótimo momento para assumir protagonismo em projetos e mostrar suas capacidades. Apenas evite agir por impulso diante de críticas. Dica cósmica: Confiança não precisa de aprovação constante.

Virgem: A segunda favorece produtividade, organização e resolução de pendências. Você terá facilidade para enxergar soluções práticas. Dica cósmica: Foque no que está ao seu alcance.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado 1 de 12

Libra: Hoje os relacionamentos profissionais e pessoais podem trazer oportunidades importantes. O diálogo será seu maior aliado. Dica cósmica: Bons acordos nascem de conversas honestas.

Escorpião: O dia favorece concentração, estratégia e decisões bem calculadas. Evite compartilhar planos antes da hora. Dica cósmica: Nem todo projeto precisa ser anunciado.

Sagitário: Hoje a motivação para crescer e buscar novas oportunidades estará em alta. O momento favorece aprendizado e expansão. Dica cósmica: Continue olhando para frente sem esquecer o presente.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: A segunda-feira favorece reconhecimento profissional e avanços consistentes. Seu comprometimento tende a chamar atenção positivamente. Dica cósmica: Persistência continua sendo seu maior trunfo.

Aquário: Hoje ideias inovadoras podem ganhar espaço e abrir portas inesperadas. Aproveite para apresentar projetos ou compartilhar opiniões. Dica cósmica: Sua originalidade tem valor.