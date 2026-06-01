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Hoje (1º de junho) pode marcar o início de uma fase mais produtiva, com decisões importantes e oportunidades surgindo onde antes havia dúvidas

A segunda-feira chega trazendo mais foco, determinação e disposição para colocar em prática tudo aquilo que vinha sendo apenas planejado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O início da semana favorece organização, metas e conversas que ajudam a esclarecer situações pendentes. Muitas pessoas sentirão mais motivação para resolver problemas e dar andamento a projetos importantes. O segredo do dia será equilibrar ambição com paciência.

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Áries: Hoje você estará cheio de iniciativa e vontade de agir. O trabalho tende a ganhar ritmo, mas será importante não atropelar processos nem pessoas. Dica cósmica: Agilidade e estratégia formam uma ótima dupla.

Touro: A segunda-feira favorece estabilidade, planejamento financeiro e decisões práticas. Você poderá avançar mais quando confiar na própria experiência. Dica cósmica: Pequenos passos também levam longe.

Gêmeos: Hoje sua comunicação será um grande diferencial. Reuniões, negociações e conversas importantes tendem a render bons resultados. Dica cósmica: Use suas palavras com intenção.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: O dia pede equilíbrio entre emoções e responsabilidades. Você pode sentir necessidade de proteger mais sua energia diante das cobranças externas. Dica cósmica: Não carregue pesos que não são seus.

Leão: Hoje será um ótimo momento para assumir protagonismo em projetos e mostrar suas capacidades. Apenas evite agir por impulso diante de críticas. Dica cósmica: Confiança não precisa de aprovação constante.

Virgem: A segunda favorece produtividade, organização e resolução de pendências. Você terá facilidade para enxergar soluções práticas. Dica cósmica: Foque no que está ao seu alcance.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje os relacionamentos profissionais e pessoais podem trazer oportunidades importantes. O diálogo será seu maior aliado. Dica cósmica: Bons acordos nascem de conversas honestas.

Escorpião: O dia favorece concentração, estratégia e decisões bem calculadas. Evite compartilhar planos antes da hora. Dica cósmica: Nem todo projeto precisa ser anunciado.

Sagitário: Hoje a motivação para crescer e buscar novas oportunidades estará em alta. O momento favorece aprendizado e expansão. Dica cósmica: Continue olhando para frente sem esquecer o presente.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Capricórnio: A segunda-feira favorece reconhecimento profissional e avanços consistentes. Seu comprometimento tende a chamar atenção positivamente. Dica cósmica: Persistência continua sendo seu maior trunfo.

Aquário: Hoje ideias inovadoras podem ganhar espaço e abrir portas inesperadas. Aproveite para apresentar projetos ou compartilhar opiniões. Dica cósmica: Sua originalidade tem valor.

Peixes: O dia favorece criatividade, sensibilidade e boas percepções sobre o futuro. Confie mais na sua capacidade de transformar ideias em ação. Dica cósmica: Sonhos crescem quando recebem movimento.

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