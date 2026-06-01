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A primeira semana de junho traz mudanças, encontros e decisões importantes para todos os 12 signos

Os próximos dias favorecem conversas importantes, planejamento e uma nova visão sobre metas e relacionamentos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de junho de 2026 às 01:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A primeira semana de junho chega com uma energia de reorganização e crescimento. É um período que favorece a troca de ideias, o fortalecimento de vínculos e a construção de projetos para o futuro. Ao longo dos próximos dias, muitos signos terão a oportunidade de rever prioridades, fortalecer conexões e encontrar novas formas de avançar em áreas importantes da vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: A semana começa exigindo foco e determinação. Você terá mais clareza sobre seus objetivos e poderá perceber o quanto evoluiu nos últimos meses. Nos próximos dias, o apoio de amigos e pessoas de confiança fará diferença. No fim de semana, desacelere e respeite seus limites.

Dica cósmica: Pedir ajuda não diminui sua força, apenas torna a jornada mais leve.

Touro: O momento favorece o reconhecimento das suas conquistas. Você começa a semana mais consciente do caminho percorrido e pode encontrar oportunidades valiosas por meio de contatos e novas conexões. Sonhos e projetos ganham força nos últimos dias da semana.

Dica cósmica: Cultive relacionamentos que compartilhem dos seus objetivos e valores.

Gêmeos: Sua criatividade estará em destaque. Ideias, projetos e conversas importantes podem abrir portas inesperadas. O período também favorece parcerias e trabalhos em equipe. No fim de semana, evite agir por impulso e escolha suas palavras com cuidado.

Dica cósmica: Confie nas suas ideias, mas lembre-se de ouvir diferentes perspectivas.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Câncer: A comunicação ganha força e ajuda você a resolver pendências ou fortalecer relacionamentos. A semana também favorece avanços na vida profissional e acadêmica, especialmente para quem busca mais liderança e organização.

Dica cósmica: A escuta atenta pode ser tão poderosa quanto uma boa conversa.

Leão: Os próximos dias destacam a importância das pessoas que caminham ao seu lado. A semana favorece reencontros, novas amizades e experiências compartilhadas. O fim de semana será ideal para descansar e alimentar sua criatividade.

Dica cósmica: Valorize quem oferece apoio genuíno nos momentos importantes.

Virgem: A semana começa com mais confiança e disposição para ampliar sua rede de contatos. Conversas, eventos e encontros podem trazer oportunidades interessantes. Nos últimos dias da semana, a empatia será sua maior aliada.

Dica cósmica: Nem toda oportunidade nasce de um plano; algumas surgem de uma simples conversa.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra: O período favorece ajustes na rotina e um olhar mais atento para o equilíbrio entre responsabilidades e bem-estar. Sua criatividade estará em alta, tornando este um ótimo momento para desenvolver novos projetos.

Dica cósmica: Reserve espaço para aquilo que desperta sua inspiração.

Escorpião: A curiosidade e a vontade de aprender estarão mais presentes. A semana também favorece o fortalecimento de laços importantes e a construção de bases mais sólidas para o futuro. O fim de semana traz clima de harmonia e entendimento.

Dica cósmica: Estar aberto ao novo pode transformar completamente sua perspectiva.

Sagitário: Depois de semanas intensas, chega a hora de colocar os pés no chão e organizar os próximos passos. Planejamento e disciplina serão fundamentais para transformar sonhos em realidade. A família e os amigos terão papel importante nesse processo.

Dica cósmica: Grandes conquistas começam com pequenas ações consistentes.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Capricórnio: A comunicação ganha profundidade e ajuda você a fortalecer vínculos importantes. A semana favorece diálogos sinceros, alianças e decisões que podem trazer mais segurança para o futuro.

Dica cósmica: Compartilhar seus pensamentos pode aproximar as pessoas certas.

Aquário: Organização será a palavra-chave dos próximos dias. A semana pede atenção ao ritmo de trabalho e aos cuidados com a saúde emocional. Aos poucos, você encontrará mais clareza sobre seus objetivos e prioridades.

Dica cósmica: Respeitar seus limites é uma forma de preservar sua energia.

Peixes: A sensibilidade e a criatividade estarão ainda mais presentes. A semana favorece projetos inspiradores, momentos de introspecção e reflexões importantes sobre seus próximos passos. O fim de semana promete trazer mais confiança e autoconhecimento.

Dica cósmica: O descanso também faz parte do caminho para o crescimento.

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