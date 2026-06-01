PREVISÕES

Baralho Cigano revela mudanças e recomeços em junho; veja as previsões para os 12 signos

Mês será marcado por transformações emocionais, novas oportunidades e decisões importantes em diferentes áreas da vida

Fernanda Varela

Publicado em 1 de junho de 2026 às 00:00

Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

Junho chega com uma energia de renovação para os signos do zodíaco. Segundo as previsões do Baralho Cigano, o período será marcado por mudanças internas, encerramento de ciclos e abertura de novos caminhos. A tendência é que muitas pessoas sintam necessidade de rever prioridades, fortalecer vínculos e refletir sobre o que desejam levar para os próximos meses.

De acordo com a leitura da astróloga e bruxa Tânia Gori, o mês não será definido apenas pelos acontecimentos externos. As transformações mais importantes deverão acontecer dentro de cada pessoa, influenciando escolhas, relacionamentos e projetos futuros.

Confira as previsões para cada signo:

Áries

Junho será um período de movimento e respostas importantes. Conversas, reuniões e oportunidades poderão surgir rapidamente, ajudando a destravar situações que estavam paradas. O desafio será controlar a ansiedade e evitar decisões impulsivas.

Touro

A vida social tende a ganhar força. Novos contatos, encontros e oportunidades inesperadas poderão abrir portas importantes. O momento favorece estabilidade, mas pede menos controle e mais confiança nos acontecimentos.

Gêmeos

O mês será marcado por escolhas relevantes e reflexões emocionais. A intuição estará fortalecida e poderá ajudar na tomada de decisões. O final de junho promete mais clareza e reconhecimento.

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Câncer

Questões ligadas à família, ao lar e aos relacionamentos estarão em destaque. O período favorece reconciliações, fortalecimento de vínculos e sensação de segurança emocional.

Leão

A criatividade e o carisma estarão em evidência. O desafio será evitar desgastes desnecessários e disputas de ego. A espiritualidade também tende a ganhar mais espaço durante o mês.

Virgem

Junho pede cautela e observação. Nem todos os planos precisam ser compartilhados imediatamente. O período favorece estudos, aprendizado e descobertas importantes que poderão trazer boas surpresas.

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Libra

Parcerias, viagens e novos contatos poderão transformar o mês dos librianos. O período favorece o amor, acordos e oportunidades que surgirão por meio das relações sociais.

Escorpião

Transformações profundas marcarão o período. Alguns ciclos chegarão ao fim para abrir espaço para novas fases. O mês favorece processos de renovação e libertação emocional.

Sagitário

Junho será favorável para viagens, estudos e novas experiências. A busca por liberdade e crescimento pessoal estará mais intensa, abrindo espaço para descobertas e oportunidades.

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Capricórnio

Apesar de alguns desafios no início do mês, a tendência é de conquistas importantes ao longo das semanas. Persistência e paciência serão fundamentais para alcançar resultados positivos.

Aquário

Novas ideias, criatividade e recomeços estarão em evidência. O período favorece projetos, conversas importantes e a retomada de sonhos que haviam sido deixados de lado.

Peixes

A intuição será a principal aliada dos piscianos. O mês favorece prosperidade, fortalecimento dos relacionamentos e maior conexão com a espiritualidade e os sentimentos.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12