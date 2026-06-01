Baralho Cigano revela mudanças e recomeços em junho; veja as previsões para os 12 signos

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Fernanda Varela
Publicado em 1 de junho de 2026 às 00:00
Junho chega com uma energia de renovação para os signos do zodíaco. Segundo as previsões do Baralho Cigano, o período será marcado por mudanças internas, encerramento de ciclos e abertura de novos caminhos. A tendência é que muitas pessoas sintam necessidade de rever prioridades, fortalecer vínculos e refletir sobre o que desejam levar para os próximos meses.
De acordo com a leitura da astróloga e bruxa Tânia Gori, o mês não será definido apenas pelos acontecimentos externos. As transformações mais importantes deverão acontecer dentro de cada pessoa, influenciando escolhas, relacionamentos e projetos futuros.
Confira as previsões para cada signo:
Áries
Junho será um período de movimento e respostas importantes. Conversas, reuniões e oportunidades poderão surgir rapidamente, ajudando a destravar situações que estavam paradas. O desafio será controlar a ansiedade e evitar decisões impulsivas.
Touro
A vida social tende a ganhar força. Novos contatos, encontros e oportunidades inesperadas poderão abrir portas importantes. O momento favorece estabilidade, mas pede menos controle e mais confiança nos acontecimentos.
Gêmeos
O mês será marcado por escolhas relevantes e reflexões emocionais. A intuição estará fortalecida e poderá ajudar na tomada de decisões. O final de junho promete mais clareza e reconhecimento.
Perfume ideal para cada signo
Câncer
Questões ligadas à família, ao lar e aos relacionamentos estarão em destaque. O período favorece reconciliações, fortalecimento de vínculos e sensação de segurança emocional.
Leão
A criatividade e o carisma estarão em evidência. O desafio será evitar desgastes desnecessários e disputas de ego. A espiritualidade também tende a ganhar mais espaço durante o mês.
Virgem
Junho pede cautela e observação. Nem todos os planos precisam ser compartilhados imediatamente. O período favorece estudos, aprendizado e descobertas importantes que poderão trazer boas surpresas.
O cachorro que representa cada signo
Libra
Parcerias, viagens e novos contatos poderão transformar o mês dos librianos. O período favorece o amor, acordos e oportunidades que surgirão por meio das relações sociais.
Escorpião
Transformações profundas marcarão o período. Alguns ciclos chegarão ao fim para abrir espaço para novas fases. O mês favorece processos de renovação e libertação emocional.
Sagitário
Junho será favorável para viagens, estudos e novas experiências. A busca por liberdade e crescimento pessoal estará mais intensa, abrindo espaço para descobertas e oportunidades.
As plantas que são a cara de cada signo
Capricórnio
Apesar de alguns desafios no início do mês, a tendência é de conquistas importantes ao longo das semanas. Persistência e paciência serão fundamentais para alcançar resultados positivos.
Aquário
Novas ideias, criatividade e recomeços estarão em evidência. O período favorece projetos, conversas importantes e a retomada de sonhos que haviam sido deixados de lado.
Peixes
A intuição será a principal aliada dos piscianos. O mês favorece prosperidade, fortalecimento dos relacionamentos e maior conexão com a espiritualidade e os sentimentos.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Segundo a leitura do Baralho Cigano, junho será um mês de reposicionamento emocional e crescimento pessoal, em que encerramentos poderão ser tão importantes quanto os novos começos.