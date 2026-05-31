ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz resposta esperada para 4 signos neste domingo (31 de maio): algo finalmente ficará claro

O último domingo de maio favorece esclarecimentos, reencontros e decisões que vinham sendo adiadas há semanas

Fernanda Varela

Publicado em 31 de maio de 2026 às 00:00

Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (31) encerra o mês com uma energia de compreensão e fechamento de ciclos. O Anjo da Guarda indica que muitas dúvidas podem começar a se dissipar, permitindo enxergar situações e pessoas de uma forma diferente.

A orientação é confiar mais nos sinais recebidos nos últimos dias. Nem todas as respostas chegam por palavras. Algumas aparecem através de atitudes, afastamentos ou mudanças inesperadas. Para quatro signos, o dia promete trazer clareza.

Touro

Taurinos podem receber uma confirmação importante sobre algo que vinha gerando ansiedade. O Anjo da Guarda indica alívio emocional.

O ideal será parar de buscar respostas onde elas já foram dadas.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Leão

Leoninos podem perceber quem realmente está disposto a permanecer ao seu lado. O momento favorece definições.

O recado é valorizar quem demonstra presença.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Libra

Librianos terão mais facilidade para enxergar situações que estavam confusas. O Anjo da Guarda indica discernimento.

O momento pede menos indecisão e mais confiança.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Peixes

Piscianos podem sentir uma forte intuição apontando qual caminho seguir. O dia favorece escolhas importantes.

O ideal será ouvir mais o coração do que o medo.

Comidas que são a cara de Peixes 1 de 10

Mensagem do dia