Anjo da Guarda traz resposta esperada para 4 signos neste domingo (31 de maio): algo finalmente ficará claro

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Fernanda Varela
Publicado em 31 de maio de 2026 às 00:00
O domingo (31) encerra o mês com uma energia de compreensão e fechamento de ciclos. O Anjo da Guarda indica que muitas dúvidas podem começar a se dissipar, permitindo enxergar situações e pessoas de uma forma diferente.
A orientação é confiar mais nos sinais recebidos nos últimos dias. Nem todas as respostas chegam por palavras. Algumas aparecem através de atitudes, afastamentos ou mudanças inesperadas. Para quatro signos, o dia promete trazer clareza.
Touro
Taurinos podem receber uma confirmação importante sobre algo que vinha gerando ansiedade. O Anjo da Guarda indica alívio emocional.
O ideal será parar de buscar respostas onde elas já foram dadas.
Comidas que são a cara de Touro
Leão
Leoninos podem perceber quem realmente está disposto a permanecer ao seu lado. O momento favorece definições.
O recado é valorizar quem demonstra presença.
Comidas que são a cara de Leão
Libra
Librianos terão mais facilidade para enxergar situações que estavam confusas. O Anjo da Guarda indica discernimento.
O momento pede menos indecisão e mais confiança.
Comidas que são a cara de Libra
Peixes
Piscianos podem sentir uma forte intuição apontando qual caminho seguir. O dia favorece escolhas importantes.
O ideal será ouvir mais o coração do que o medo.
Comidas que são a cara de Peixes
Mensagem do dia
Quando a verdade aparece, nem sempre ela muda a situação. Mas muda completamente a forma como você passa a enxergá-la.