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Anjo da Guarda traz resposta esperada para 4 signos neste domingo (31 de maio): algo finalmente ficará claro

O último domingo de maio favorece esclarecimentos, reencontros e decisões que vinham sendo adiadas há semanas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de maio de 2026 às 00:00

Anjo, signos, proteção
Anjo, signos, proteção Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (31) encerra o mês com uma energia de compreensão e fechamento de ciclos. O Anjo da Guarda indica que muitas dúvidas podem começar a se dissipar, permitindo enxergar situações e pessoas de uma forma diferente.

A orientação é confiar mais nos sinais recebidos nos últimos dias. Nem todas as respostas chegam por palavras. Algumas aparecem através de atitudes, afastamentos ou mudanças inesperadas. Para quatro signos, o dia promete trazer clareza.

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Touro

Taurinos podem receber uma confirmação importante sobre algo que vinha gerando ansiedade. O Anjo da Guarda indica alívio emocional.

O ideal será parar de buscar respostas onde elas já foram dadas.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Leão

Leoninos podem perceber quem realmente está disposto a permanecer ao seu lado. O momento favorece definições.

O recado é valorizar quem demonstra presença.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Libra

Librianos terão mais facilidade para enxergar situações que estavam confusas. O Anjo da Guarda indica discernimento.

O momento pede menos indecisão e mais confiança.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Peixes

Piscianos podem sentir uma forte intuição apontando qual caminho seguir. O dia favorece escolhas importantes.

O ideal será ouvir mais o coração do que o medo.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

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