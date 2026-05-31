REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma pessoa é infeliz por causa de outra' - a reflexão de Epicteto sobre responsabilidade emocional

O pensamento do filósofo estoico continua sendo compartilhado ao falar sobre decepções, relacionamentos e a tendência humana de colocar nas mãos dos outros a responsabilidade pela própria felicidade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de maio de 2026 às 01:00

Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Poucas dores parecem tão intensas quanto aquelas provocadas por outras pessoas. Uma traição, um abandono, uma rejeição ou uma grande decepção costumam deixar a sensação de que alguém roubou nossa paz. A reflexão de Epicteto atravessou séculos justamente porque desafia essa percepção ao sugerir que o sofrimento não depende apenas do que acontece, mas também da forma como cada pessoa reage ao que vive.

Um dos principais nomes do estoicismo, Epicteto acreditava que ninguém possui controle absoluto sobre as ações dos outros. O que realmente pertence a cada indivíduo é a maneira como escolhe interpretar, enfrentar e responder aos acontecimentos da vida.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por relações instáveis, ansiedade emocional e necessidade constante de validação. Em muitos casos, as pessoas passam anos presas a mágoas antigas, esperando que alguém peça desculpas, mude de comportamento ou repare dores que já aconteceram.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Permanecer emocionalmente preso a um término, reviver constantemente uma traição, carregar ressentimentos por anos ou acreditar que a própria felicidade depende exclusivamente das atitudes de outra pessoa.

O pensamento estoico não minimiza a dor causada por injustiças ou decepções. A ideia central está mais ligada à compreensão de que entregar totalmente a própria paz emocional ao comportamento alheio pode prolongar ainda mais o sofrimento.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância da autonomia emocional e da capacidade de reconstruir a própria vida mesmo depois de experiências difíceis.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que muita gente permanece emocionalmente presa ao que outras pessoas fizeram ou deixaram de fazer, Epicteto lembra que recuperar a própria paz também significa deixar de entregar aos outros o controle sobre ela.