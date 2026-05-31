Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhuma pessoa é infeliz por causa de outra' - a reflexão de Epicteto sobre responsabilidade emocional

O pensamento do filósofo estoico continua sendo compartilhado ao falar sobre decepções, relacionamentos e a tendência humana de colocar nas mãos dos outros a responsabilidade pela própria felicidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de maio de 2026 às 01:00

Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo.
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. Crédito: Reprodução

Poucas dores parecem tão intensas quanto aquelas provocadas por outras pessoas. Uma traição, um abandono, uma rejeição ou uma grande decepção costumam deixar a sensação de que alguém roubou nossa paz. A reflexão de Epicteto atravessou séculos justamente porque desafia essa percepção ao sugerir que o sofrimento não depende apenas do que acontece, mas também da forma como cada pessoa reage ao que vive.

Um dos principais nomes do estoicismo, Epicteto acreditava que ninguém possui controle absoluto sobre as ações dos outros. O que realmente pertence a cada indivíduo é a maneira como escolhe interpretar, enfrentar e responder aos acontecimentos da vida.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
1 de 10
Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por relações instáveis, ansiedade emocional e necessidade constante de validação. Em muitos casos, as pessoas passam anos presas a mágoas antigas, esperando que alguém peça desculpas, mude de comportamento ou repare dores que já aconteceram.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Permanecer emocionalmente preso a um término, reviver constantemente uma traição, carregar ressentimentos por anos ou acreditar que a própria felicidade depende exclusivamente das atitudes de outra pessoa.

Leia mais

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não desperdice o que resta da sua vida em pensamentos sobre os outros' - a reflexão de Marco Aurélio sobre comparação e paz mental

Frase do dia do Estoicismo: 'Não desperdice o que resta da sua vida em pensamentos sobre os outros' - a reflexão de Marco Aurélio sobre comparação e paz mental

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Quantas coisas você não precisa para ser feliz?' - a reflexão de Marco Aurélio sobre simplicidade e contentamento

Frase do dia do Estoicismo: 'Quantas coisas você não precisa para ser feliz?' - a reflexão de Marco Aurélio sobre simplicidade e contentamento

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O maior erro do ser humano é tentar arrancar da cabeça aquilo que precisa sair do coração' - a reflexão de Carl Rogers sobre dor emocional

Frase do dia da Psicologia: 'O maior erro do ser humano é tentar arrancar da cabeça aquilo que precisa sair do coração' - a reflexão de Carl Rogers sobre dor emocional

O pensamento estoico não minimiza a dor causada por injustiças ou decepções. A ideia central está mais ligada à compreensão de que entregar totalmente a própria paz emocional ao comportamento alheio pode prolongar ainda mais o sofrimento.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância da autonomia emocional e da capacidade de reconstruir a própria vida mesmo depois de experiências difíceis.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um tempo em que muita gente permanece emocionalmente presa ao que outras pessoas fizeram ou deixaram de fazer, Epicteto lembra que recuperar a própria paz também significa deixar de entregar aos outros o controle sobre ela.

* Algumas frases históricas atribuídas a filósofos, escritores e personalidades antigas podem apresentar variações de tradução e adaptação ao longo dos séculos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino' - a reflexão de Carl Jung sobre autoconhecimento e padrões repetitivos

Frase do dia da Psicologia: 'Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino' - a reflexão de Carl Jung sobre autoconhecimento e padrões repetitivos
Imagem - Frase de Einstein do dia: 'A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original' - a reflexão sobre mudança e crescimento pessoal

Frase de Einstein do dia: 'A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original' - a reflexão sobre mudança e crescimento pessoal
Imagem - Anjo da Guarda traz resposta esperada para 4 signos neste domingo (31 de maio): algo finalmente ficará claro

Anjo da Guarda traz resposta esperada para 4 signos neste domingo (31 de maio): algo finalmente ficará claro