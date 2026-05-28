REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'O maior erro do ser humano é tentar arrancar da cabeça aquilo que precisa sair do coração' - a reflexão de Carl Rogers sobre dor emocional

O pensamento do psicólogo americano continua sendo compartilhado ao falar sobre sentimentos reprimidos, sofrimento silencioso e a dificuldade de lidar com emoções profundas

Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:00

Carl Rogers criou a abordagem conhecida como terapia centrada na pessoa. Crédito: Reprodução

Nem toda dor desaparece apenas porque alguém tenta racionalizá-la. Muitas vezes, a mente tenta seguir em frente enquanto emoções mal resolvidas continuam pesando silenciosamente por dentro. A reflexão de Carl Rogers atravessou gerações justamente porque fala sobre uma dificuldade humana muito comum: tentar resolver emocionalmente aquilo que ainda não foi realmente sentido.

Um dos principais nomes da psicologia humanista, Rogers defendia que autoconhecimento e aceitação emocional são partes fundamentais do equilíbrio psicológico. Para ele, ignorar sentimentos não faz com que eles desapareçam completamente.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de distrações, produtividade constante e pressão para parecer forte o tempo inteiro. Em muitos casos, as pessoas tentam sufocar tristeza, frustração e sofrimento apenas mantendo a rotina funcionando normalmente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Fingir que superou uma decepção rapidamente, evitar falar sobre emoções difíceis, transformar dor em silêncio ou tentar “pensar racionalmente” enquanto o emocional continua machucado.

O pensamento de Rogers não propõe viver preso ao sofrimento nem transformar emoções em drama permanente. A ideia central está mais ligada à necessidade de reconhecer aquilo que realmente está sendo sentido em vez de apenas tentar controlar mentalmente a dor.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância de desenvolver consciência emocional e relações mais honestas consigo mesmo.