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Frase do dia da Psicologia: 'O maior erro do ser humano é tentar arrancar da cabeça aquilo que precisa sair do coração' - a reflexão de Carl Rogers sobre dor emocional

O pensamento do psicólogo americano continua sendo compartilhado ao falar sobre sentimentos reprimidos, sofrimento silencioso e a dificuldade de lidar com emoções profundas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:00

Carl Rogers criou a abordagem conhecida como terapia centrada na pessoa.
Carl Rogers criou a abordagem conhecida como terapia centrada na pessoa. Crédito: Reprodução

Nem toda dor desaparece apenas porque alguém tenta racionalizá-la. Muitas vezes, a mente tenta seguir em frente enquanto emoções mal resolvidas continuam pesando silenciosamente por dentro. A reflexão de Carl Rogers atravessou gerações justamente porque fala sobre uma dificuldade humana muito comum: tentar resolver emocionalmente aquilo que ainda não foi realmente sentido.

Um dos principais nomes da psicologia humanista, Rogers defendia que autoconhecimento e aceitação emocional são partes fundamentais do equilíbrio psicológico. Para ele, ignorar sentimentos não faz com que eles desapareçam completamente.

8 curiosidades sobre Carl Rogers

Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Carl Rogers criou a abordagem conhecida como terapia centrada na pessoa. por Reprodução
Suas ideias influenciaram psicologia, educação e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos. por Reprodução
O psicólogo acreditava que todas as pessoas possuem potencial para crescimento emocional. por Reprodução
Rogers defendia que empatia e escuta são fundamentais nas relações humanas. por Reprodução
Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. por Reprodução
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Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por excesso de distrações, produtividade constante e pressão para parecer forte o tempo inteiro. Em muitos casos, as pessoas tentam sufocar tristeza, frustração e sofrimento apenas mantendo a rotina funcionando normalmente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Fingir que superou uma decepção rapidamente, evitar falar sobre emoções difíceis, transformar dor em silêncio ou tentar “pensar racionalmente” enquanto o emocional continua machucado.

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Frase do dia da Psicologia: 'Até uma vida feliz não pode existir sem certa escuridão' - a reflexão de Carl Jung sobre dor emocional

O pensamento de Rogers não propõe viver preso ao sofrimento nem transformar emoções em drama permanente. A ideia central está mais ligada à necessidade de reconhecer aquilo que realmente está sendo sentido em vez de apenas tentar controlar mentalmente a dor.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância de desenvolver consciência emocional e relações mais honestas consigo mesmo.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que muita gente tenta resolver tudo apenas pela lógica, Carl Rogers lembra que algumas dores só começam a diminuir quando finalmente encontram espaço para serem sentidas.

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