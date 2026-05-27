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Frase do dia da Psicologia: 'O homem moderno pensa que perde algo quando perde tempo, mas não sabe o que fazer com o tempo que ganha' - a reflexão de Erich Fromm sobre vazio emocional

O pensamento do psicanalista alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre produtividade excessiva, ansiedade e a dificuldade moderna de simplesmente existir

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2026 às 04:00

Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Divulgação

Existe uma sensação constante de que ninguém pode parar. Descansar gera culpa, silêncio provoca ansiedade e qualquer momento livre parece precisar ser preenchido imediatamente com distrações, tarefas ou produtividade. A reflexão de Erich Fromm atravessou gerações justamente porque questiona a maneira acelerada como a sociedade passou a enxergar o próprio tempo.

Conhecido pelos estudos sobre comportamento humano, solidão e relações sociais, Fromm acreditava que a vida moderna transformou produtividade em valor absoluto. Para ele, muitas pessoas vivem ocupadas o tempo inteiro sem realmente saber por quê.

10 curiosidades sobre Erich Fromm

Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação
Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos. por Divulgação
Suas reflexões influenciaram psicologia, filosofia e estudos sobre relações humanas. por Divulgação
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Divulgação
O psicanalista criticava o excesso de produtividade e a pressão constante da sociedade moderna. por Divulgação
Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento. por Divulgação
O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo. por Divulgação
O autor acreditava que muitas pessoas vivem tentando preencher carências através de consumo e aprovação social. por Divulgação
Fromm estudou temas ligados ao vazio emocional e à sensação de desconexão na vida moderna. por Divulgação
Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20. por Divulgação
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Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por hiperconexão, excesso de estímulos e necessidade constante de desempenho. Em muitos casos, as pessoas sentem medo do próprio vazio quando finalmente possuem tempo livre.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Incapacidade de descansar sem culpa, necessidade permanente de distração, ansiedade no silêncio ou sensação de desconforto quando não existe nada “útil” para fazer.

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O pensamento de Fromm não fala contra trabalho ou responsabilidade. A ideia central está mais ligada à dificuldade moderna de encontrar equilíbrio emocional em uma vida dominada pela pressa e pela obrigação constante de produzir.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa ao aumento do burnout, da ansiedade e da sensação de desconexão emocional mesmo em pessoas aparentemente bem-sucedidas.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que muita gente parece viver correndo sem conseguir realmente aproveitar a própria existência, Erich Fromm lembra que ocupar todo o tempo também pode ser uma forma silenciosa de fugir de si mesmo.

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