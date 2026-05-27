REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'O homem moderno pensa que perde algo quando perde tempo, mas não sabe o que fazer com o tempo que ganha' - a reflexão de Erich Fromm sobre vazio emocional

O pensamento do psicanalista alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre produtividade excessiva, ansiedade e a dificuldade moderna de simplesmente existir

Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2026 às 04:00

Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Divulgação

Existe uma sensação constante de que ninguém pode parar. Descansar gera culpa, silêncio provoca ansiedade e qualquer momento livre parece precisar ser preenchido imediatamente com distrações, tarefas ou produtividade. A reflexão de Erich Fromm atravessou gerações justamente porque questiona a maneira acelerada como a sociedade passou a enxergar o próprio tempo.

Conhecido pelos estudos sobre comportamento humano, solidão e relações sociais, Fromm acreditava que a vida moderna transformou produtividade em valor absoluto. Para ele, muitas pessoas vivem ocupadas o tempo inteiro sem realmente saber por quê.

10 curiosidades sobre Erich Fromm 1 de 10

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por hiperconexão, excesso de estímulos e necessidade constante de desempenho. Em muitos casos, as pessoas sentem medo do próprio vazio quando finalmente possuem tempo livre.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Incapacidade de descansar sem culpa, necessidade permanente de distração, ansiedade no silêncio ou sensação de desconforto quando não existe nada “útil” para fazer.

O pensamento de Fromm não fala contra trabalho ou responsabilidade. A ideia central está mais ligada à dificuldade moderna de encontrar equilíbrio emocional em uma vida dominada pela pressa e pela obrigação constante de produzir.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa ao aumento do burnout, da ansiedade e da sensação de desconexão emocional mesmo em pessoas aparentemente bem-sucedidas.