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Frase do dia da Psicologia: 'Até uma vida feliz não pode existir sem certa escuridão' - a reflexão de Carl Jung sobre dor emocional

O pensamento do psiquiatra suíço continua sendo compartilhado ao falar sobre sofrimento, amadurecimento e a pressão moderna para parecer feliz o tempo inteiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:00

Carl Jung
Carl Jung Crédito: Reprodução

Existe uma cobrança silenciosa para estar bem o tempo todo. Redes sociais, produtividade constante e necessidade de demonstrar felicidade fazem muita gente acreditar que tristeza, cansaço ou sofrimento são sinais de fracasso pessoal. A reflexão de Carl Jung atravessou gerações justamente porque questiona essa ideia de felicidade perfeita e permanente.

Um dos principais nomes da psicologia analítica, Jung acreditava que emoções difíceis fazem parte da experiência humana e que negar completamente a dor pode criar ainda mais sofrimento emocional.

10 curiosidades sobre Carl Jung

Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça. por Reprodução
Muitas teorias de Jung influenciaram testes modernos de personalidade. por Reprodução
O psiquiatra tinha interesse por espiritualidade e temas considerados místicos. por Reprodução
Jung estudou religiões, mitologias e símbolos de diferentes culturas ao longo da vida. por Reprodução
Carl Jung defendia que autoconhecimento era essencial para o amadurecimento emocional. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a Jung continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Carl Jung acreditava que sonhos revelam aspectos profundos da mente humana. por Reprodução
Jung trabalhou ao lado de Freud no início da carreira, mas os dois romperam anos depois por divergências teóricas. por Reprodução
Carl Jung foi um dos principais nomes da psicologia analítica no século 20. por Reprodução
O psiquiatra criou conceitos famosos como “inconsciente coletivo” e “arquétipos”. por Reprodução
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Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por comparação constante, excesso de estímulos e pressão para parecer forte o tempo inteiro. Em muitos casos, as pessoas escondem inseguranças, tristeza e cansaço para manter uma aparência de equilíbrio que nem sempre corresponde à realidade.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Culpa por sentir tristeza mesmo tendo “motivos para estar feliz”, necessidade de fingir que está tudo bem ou dificuldade de aceitar emoções negativas sem se sentir inadequado.

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Frase do dia da Psicologia: 'A felicidade não pode ser perseguida; ela deve acontecer' - a reflexão de Viktor Frankl sobre vazio emocional e excesso de cobrança

O pensamento de Jung não romantiza sofrimento nem transforma dor em obrigação. A ideia central está mais ligada à compreensão de que felicidade real não significa ausência completa de momentos difíceis.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância de reconhecer emoções humanas sem transformar vulnerabilidade em vergonha.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que muita gente parece pressionada a demonstrar felicidade constante, Carl Jung lembra que até a vida mais equilibrada também possui momentos de sombra.

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