REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Até uma vida feliz não pode existir sem certa escuridão' - a reflexão de Carl Jung sobre dor emocional

O pensamento do psiquiatra suíço continua sendo compartilhado ao falar sobre sofrimento, amadurecimento e a pressão moderna para parecer feliz o tempo inteiro

Fernanda Varela

Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:00

Carl Jung Crédito: Reprodução

Existe uma cobrança silenciosa para estar bem o tempo todo. Redes sociais, produtividade constante e necessidade de demonstrar felicidade fazem muita gente acreditar que tristeza, cansaço ou sofrimento são sinais de fracasso pessoal. A reflexão de Carl Jung atravessou gerações justamente porque questiona essa ideia de felicidade perfeita e permanente.

Um dos principais nomes da psicologia analítica, Jung acreditava que emoções difíceis fazem parte da experiência humana e que negar completamente a dor pode criar ainda mais sofrimento emocional.

10 curiosidades sobre Carl Jung 1 de 10

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por comparação constante, excesso de estímulos e pressão para parecer forte o tempo inteiro. Em muitos casos, as pessoas escondem inseguranças, tristeza e cansaço para manter uma aparência de equilíbrio que nem sempre corresponde à realidade.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Culpa por sentir tristeza mesmo tendo “motivos para estar feliz”, necessidade de fingir que está tudo bem ou dificuldade de aceitar emoções negativas sem se sentir inadequado.

O pensamento de Jung não romantiza sofrimento nem transforma dor em obrigação. A ideia central está mais ligada à compreensão de que felicidade real não significa ausência completa de momentos difíceis.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância de reconhecer emoções humanas sem transformar vulnerabilidade em vergonha.