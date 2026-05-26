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Sem Leonardo, João Guilherme e Vini Jr.: ausências na festa de Maria Alice chamam atenção nas redes

Enquanto Virginia e Zé Felipe apareceram juntos e em clima de sintonia na festa da filha, familiares do cantor e pessoas próximas ficaram de fora da comemoração em Goiânia

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de maio de 2026 às 07:59

Vini Jr. e a mãe, Fernanda Cristina, foram ausência na festa de Maria Alice, assim como Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

A festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, reuniu famosos, shows e uma decoração milionária inspirada no universo Disney, em Goiânia, na noite desta segunda-feira (25). Apesar da grande presença de familiares e amigos próximos, algumas ausências chamaram atenção nas redes sociais e rapidamente viraram assunto entre os fãs do ex-casal.

Uma das faltas mais comentadas foi a de Leonardo. O cantor não apareceu em nenhum dos registros divulgados da comemoração, incluindo as tradicionais fotos em família ao redor do bolo. Enquanto a festa acontecia, ele publicou nas redes sociais uma foto segurando um drink ao som da música “Amanhã”, interpretada por ele mesmo.

Stories postado por Leonardo durante a festa de Maria Alice Crédito: Reprodução/Instagram

Mesmo sem a presença do sertanejo, Poliana Rocha participou normalmente da celebração e compartilhou momentos ao lado da neta e da família. Entre os filhos de Leonardo, apenas Matheus Vargas esteve presente, acompanhado da namorada, Raphaela Tolotti.

João Guilherme também ficou de fora da comemoração e não apareceu em nenhuma imagem divulgada do evento. Outra ausência percebida foi a de Pedro Leonardo, além da esposa, Thais Gebelein, e das filhas do casal. Jéssica Beatriz Costa e o filho, Noah, também não compareceram porque ela está viajando pela Europa.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

Do lado de Virginia, a ausência de Vini Jr. repercutiu bastante. O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira está no Brasil, mas não participou da festa da filha da ex-namorada com Zé Felipe. Durante a noite, ele apareceu nos Stories ao lado da mãe, Fernanda Cristina, enquanto a comemoração acontecia em Goiânia.

Fernanda também não esteve presente no evento, o que gerou comentários nas redes, já que ela costumava aparecer ao lado de Virginia durante o relacionamento da influenciadora com o jogador.

Vini Jr posa com a mãe, Fernanda Cristina, em noite de festa de Maria Alice Crédito: Reprodução/Instagram

Não parou por aí: outra ausência notada pelos fãs foi a de Lídia Souza, amiga próxima tanto de Virginia quanto de Vini Jr. Durante o namoro da empresária com o atleta, ela e familiares do jogador apareciam frequentemente ao lado da influenciadora. Após o término, no entanto, os seguidores perceberam um aparente afastamento.

Vini Jr ficou de fora no aniversário de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

As ausências ganharam ainda mais repercussão porque Virginia e Zé Felipe passaram a noite juntos e em clima descontraído durante toda a festa. O cantor, inclusive, subiu ao palco e cantou "Só Tem Eu", música romântica escrita para Virginia no início do relacionamento dos dois.

"A música que te trouxe, hein, Vivíbora", brincou ele antes da apresentação, alimentando ainda mais os rumores de reconciliação entre o ex-casal.

Zé Felipe cantou música 'Só Tem Eu' para Virginia 1 de 9