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Bolo de 3 metros, show de fogos e ausência de Leonardo: saiba tudo o que rolou no festão de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe

O ex-casal reuniu amigos e familiares para celebrar a primogênita, que faz aniversário no próximo dia 30 de maio

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de maio de 2026 às 06:35

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe reuniram familiares, amigos e famosos em Goiânia, na noite desta segunda-feira (25), para celebrar os 5 anos de Maria Alice. A festa antecipou o aniversário oficial da menina, que acontece no próximo dia 30 de maio, e chamou atenção pelo clima de harmonia entre o ex-casal, pela decoração grandiosa inspirada no universo Disney e pelos detalhes milionários da comemoração.

O evento marcou o primeiro encontro público dos dois após Virginia encerrar recentemente o namoro com Vini Jr. Nas redes sociais, a interação entre eles rapidamente virou assunto e alimentou rumores de uma possível reconciliação. Durante a festa, os dois apareceram juntos em diversos momentos, posaram para fotos em família e até dividiram o palco.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

Um dos momentos mais comentados da noite aconteceu quando Zé Felipe cantou "Só Tem Eu", música romântica lançada em 2020 e que marcou o início do relacionamento dos dois. Antes de começar a apresentação, o cantor brincou com a ex: "A música que te trouxe, hein, Vivíbora". O trecho "Eu ainda tô aí dentro do seu coração" também viralizou nas redes sociais após a apresentação.

Zé Felipe cantando só tem eu com a Virgínia e falando “a que trouxe a vivibora” eita que eles já tão na fase de nostalgia relembrando o início de tudo (Detalhe que a Samara postou o 1º vídeo que saiu e apagou mas o Zé Felipe fez questão de postar no storie pic.twitter.com/42sSOAnR9Q — Emi (@emicomments) May 26, 2026

Enquanto o clima entre Virginia e Zé Felipe chamou atenção, outra ausência acabou repercutindo bastante: a de Leonardo. O cantor não compareceu à comemoração e publicou nas redes sociais um vídeo segurando um drink ao som da música "Amanhã", interpretada por ele mesmo. A esposa do sertanejo, Poliana Rocha, esteve presente na festa, mas Leonardo ficou de fora. Entre os filhos do cantor, apenas Matheus Vargas apareceu no evento.

A comemoração contou ainda com uma série de atrações musicais. Léo Foguete, Matheus & Kauan e Henry Freitas animaram os convidados com shows ao vivo que misturaram sertanejo e forró durante toda a madrugada.

A decoração ficou por conta da decoradora Tana Lobo e transformou o espaço em um verdadeiro universo Disney. A festa teve referências a Peter Pan, Frozen e outros clássicos infantis, além de um enorme cenário com barco cenográfico sobre a água, iluminação especial e até uma fada "voando" pelo salão. Um dos destaques foi o bar temático gigante inspirado em Peter Pan.

Maria Alice comemora aniversário com festão na temática "Disney" 1 de 17

As crianças também tiveram uma área exclusiva com brinquedos infláveis gigantes espalhados pela área externa da festa.

Outro detalhe que impressionou os convidados foi o bolo de aniversário. A estrutura tinha 3 metros de altura e levou uma semana inteira para ficar pronta. Segundo o confeiteiro Denilson Lima, mais de 20 profissionais participaram da produção da peça, que foi desenhada do zero e montada manualmente. O bolo tinha formato inspirado em um chapéu de mágico, trazia personagens da Disney espalhados pela estrutura e tinha recheio de praliné de amêndoas com doce de leite e leite condensado.

Virginia mostrou o bolo em seus Stories e se impressionou com o resultado: "Olha este bolo. Simplesmente Denilson Lima. Perfeição".

Bolo da festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 6

O buffet também chamou atenção pela variedade. O espaço contou com estações de massas, pizzas e hambúrgueres espalhadas pela festa.

Os looks escolhidos por Virginia e Zé Felipe renderam comentários nas redes sociais. Os dois apostaram em produções pretas combinando, contrastando com o colorido da decoração. Virginia usou um vestido curto preto com saia de babados, além de joias e acessórios de luxo, incluindo um brinco da Tiffany & Co. avaliado em quase R$ 50 mil e uma bolsa Hermès que ultrapassa os R$ 200 mil.

Já Zé Felipe surgiu usando um relógio vintage da marca suíça Audemars Piguet. O modelo, conhecido como “cobra”, foi lançado em 1971 e tem pulseira trançada à mão em ouro branco, além de detalhes em diamantes.

Outro momento que emocionou os convidados foi o show de fogos de artifício que iluminou o céu durante a festa. Logo depois, Virginia fez uma oração dedicada à filha.

A madrugada ainda foi longa para a influenciadora. Depois da comemoração, Virginia apareceu nas redes sociais já deitada e contou que só foi dormir às 5h04 da manhã. "Uma boa noite para vocês. Amo muito vocês. Obrigada por tudo sempre!", escreveu ela aos seguidores.