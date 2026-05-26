Bolo de 3 metros, show de fogos e ausência de Leonardo: saiba tudo o que rolou no festão de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe

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Giuliana Mancini
Publicado em 26 de maio de 2026 às 06:35
Virginia Fonseca e Zé Felipe reuniram familiares, amigos e famosos em Goiânia, na noite desta segunda-feira (25), para celebrar os 5 anos de Maria Alice. A festa antecipou o aniversário oficial da menina, que acontece no próximo dia 30 de maio, e chamou atenção pelo clima de harmonia entre o ex-casal, pela decoração grandiosa inspirada no universo Disney e pelos detalhes milionários da comemoração.
O evento marcou o primeiro encontro público dos dois após Virginia encerrar recentemente o namoro com Vini Jr. Nas redes sociais, a interação entre eles rapidamente virou assunto e alimentou rumores de uma possível reconciliação. Durante a festa, os dois apareceram juntos em diversos momentos, posaram para fotos em família e até dividiram o palco.
Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe
Um dos momentos mais comentados da noite aconteceu quando Zé Felipe cantou "Só Tem Eu", música romântica lançada em 2020 e que marcou o início do relacionamento dos dois. Antes de começar a apresentação, o cantor brincou com a ex: "A música que te trouxe, hein, Vivíbora". O trecho "Eu ainda tô aí dentro do seu coração" também viralizou nas redes sociais após a apresentação.
Enquanto o clima entre Virginia e Zé Felipe chamou atenção, outra ausência acabou repercutindo bastante: a de Leonardo. O cantor não compareceu à comemoração e publicou nas redes sociais um vídeo segurando um drink ao som da música "Amanhã", interpretada por ele mesmo. A esposa do sertanejo, Poliana Rocha, esteve presente na festa, mas Leonardo ficou de fora. Entre os filhos do cantor, apenas Matheus Vargas apareceu no evento.
A comemoração contou ainda com uma série de atrações musicais. Léo Foguete, Matheus & Kauan e Henry Freitas animaram os convidados com shows ao vivo que misturaram sertanejo e forró durante toda a madrugada.
A decoração ficou por conta da decoradora Tana Lobo e transformou o espaço em um verdadeiro universo Disney. A festa teve referências a Peter Pan, Frozen e outros clássicos infantis, além de um enorme cenário com barco cenográfico sobre a água, iluminação especial e até uma fada "voando" pelo salão. Um dos destaques foi o bar temático gigante inspirado em Peter Pan.
Maria Alice comemora aniversário com festão na temática "Disney"
As crianças também tiveram uma área exclusiva com brinquedos infláveis gigantes espalhados pela área externa da festa.
Outro detalhe que impressionou os convidados foi o bolo de aniversário. A estrutura tinha 3 metros de altura e levou uma semana inteira para ficar pronta. Segundo o confeiteiro Denilson Lima, mais de 20 profissionais participaram da produção da peça, que foi desenhada do zero e montada manualmente. O bolo tinha formato inspirado em um chapéu de mágico, trazia personagens da Disney espalhados pela estrutura e tinha recheio de praliné de amêndoas com doce de leite e leite condensado.
Virginia mostrou o bolo em seus Stories e se impressionou com o resultado: "Olha este bolo. Simplesmente Denilson Lima. Perfeição".
Bolo da festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe
O buffet também chamou atenção pela variedade. O espaço contou com estações de massas, pizzas e hambúrgueres espalhadas pela festa.
Os looks escolhidos por Virginia e Zé Felipe renderam comentários nas redes sociais. Os dois apostaram em produções pretas combinando, contrastando com o colorido da decoração. Virginia usou um vestido curto preto com saia de babados, além de joias e acessórios de luxo, incluindo um brinco da Tiffany & Co. avaliado em quase R$ 50 mil e uma bolsa Hermès que ultrapassa os R$ 200 mil.
Já Zé Felipe surgiu usando um relógio vintage da marca suíça Audemars Piguet. O modelo, conhecido como “cobra”, foi lançado em 1971 e tem pulseira trançada à mão em ouro branco, além de detalhes em diamantes.
Outro momento que emocionou os convidados foi o show de fogos de artifício que iluminou o céu durante a festa. Logo depois, Virginia fez uma oração dedicada à filha.
A madrugada ainda foi longa para a influenciadora. Depois da comemoração, Virginia apareceu nas redes sociais já deitada e contou que só foi dormir às 5h04 da manhã. "Uma boa noite para vocês. Amo muito vocês. Obrigada por tudo sempre!", escreveu ela aos seguidores.
Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, após quase cinco anos juntos. Desde então, os dois viveram outros relacionamentos. O cantor namorou Ana Castela, enquanto Virginia assumiu romance com Vini Jr., encerrado recentemente. Mesmo separados, os dois mostraram sintonia durante toda a comemoração da filha e acabaram movimentando as redes sociais com os rumores de reconciliação.