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Casa do Patrão: Quem venceu a prova desta segunda (25 de maio)

Prova teve que ser realizada no menor tempo possível

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de maio de 2026 às 23:55

Prova Tô Fora
Prova Tô Fora Crédito: Reprodução | Disney +

venceu a Prova Tô Fora na noite desta segunda-feira (25). Na dinâmica, os participantes precisaram cumprir um desafio simples, mas que exigia concentração e agilidade.

Para a prova, 6 bolas coloridas foram dispostas em três hastes. Em seguida, foi exibido no telão um gabarito de como as bolas deveriam ser reorganizadas. Quem fizesse no menor tempo, vencia a prova.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

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Leandro Hassum pediu que cada participante desafiasse outro para realizar a prova em duplas. As duplas disputaram entre si, e o que fizesse a prova num tempo maior, foi eliminado, e os que ficavam disputavam com outro que fizesse num menor tempo.

Andressa desafiou Jackson, Marina desafiou Morena, e Vini mirou em Vivão. De cara, Jackson venceu Andressa que logo foi eliminada e a disputa seguiu entre Jackson e Vivão.

No entanto, ainda terá uma segunda etapa em que disputam Jackson, Vivão e Marina nesta terça-feira (26).

Casa do Patrão é exibida às 22h30, na Record.

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