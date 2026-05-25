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Casa do Patrão: Quem venceu a prova desta segunda (25 de maio)

Prova teve que ser realizada no menor tempo possível

Felipe Sena

Publicado em 25 de maio de 2026 às 23:55

Prova Tô Fora Crédito: Reprodução | Disney +

venceu a Prova Tô Fora na noite desta segunda-feira (25). Na dinâmica, os participantes precisaram cumprir um desafio simples, mas que exigia concentração e agilidade.

Para a prova, 6 bolas coloridas foram dispostas em três hastes. Em seguida, foi exibido no telão um gabarito de como as bolas deveriam ser reorganizadas. Quem fizesse no menor tempo, vencia a prova.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

Leandro Hassum pediu que cada participante desafiasse outro para realizar a prova em duplas. As duplas disputaram entre si, e o que fizesse a prova num tempo maior, foi eliminado, e os que ficavam disputavam com outro que fizesse num menor tempo.

Andressa desafiou Jackson, Marina desafiou Morena, e Vini mirou em Vivão. De cara, Jackson venceu Andressa que logo foi eliminada e a disputa seguiu entre Jackson e Vivão.

No entanto, ainda terá uma segunda etapa em que disputam Jackson, Vivão e Marina nesta terça-feira (26).