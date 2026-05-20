Caos toma conta da Casa do Patrão após guerra por comida e troca de xingamentos entre participantes

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Heider Sacramento
Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:09
O clima saiu completamente do controle na tarde desta quarta-feira (20) dentro da Casa do Patrão. O que começou como uma reclamação sobre limpeza e alimentação rapidamente virou uma discussão intensa envolvendo gritos, provocações e ameaças entre os participantes.
A confusão explodiu depois que Luís Fellipe Alvim criticou a postura de Matheus Barros no comando da casa. Segundo ele, o participante estaria impondo uma dieta baseada apenas em ovos para os rivais enquanto ignorava problemas de organização e higiene dentro da sede.
A tensão aumentou durante uma dinâmica conduzida por Marcia Fu, que entrou no reality para avaliar a limpeza dos cômodos. Aproveitando o momento, Luís acusou Sheila Barbosa de não ter limpado a casa desde que Matheus assumiu a liderança.
Participantes da Casa do Patrão
“Teve que vir o Fuscal para mostrar como a casa está imunda. Você está sendo um péssimo Patrão”, disparou o motorista diante dos colegas.
Matheus tentou rebater dizendo que recebeu a casa já bagunçada, mas a justificativa não diminuiu o clima de confronto. Em poucos minutos, os dois já discutiam cara a cara no meio da sala.
A situação piorou quando Luís atacou diretamente a decisão envolvendo a alimentação dos adversários. “Você quer que a gente coma ovo? Porque você é covarde”, gritou. Sem recuar, Matheus respondeu em tom ainda mais agressivo. “Você vai morrer se comer ovo? Seu frouxo do c*ralho.”
A discussão acabou puxando outros participantes para o conflito. Sheila Barbosa provocou Luís ao sugerir que ele será eliminado do programa. “Tchau, Luís”, ironizou. O participante rebateu imediatamente. “Não é hoje, não. É amanhã.”
Casa do Patrão
Pouco depois, Nataly Silva entrou na briga e afirmou que não fará mais a limpeza do banheiro utilizado por Matheus. “O seu vai continuar podre”, disparou a participante.
Mesmo diante do caos instalado na casa, Matheus manteve o posicionamento sobre a dieta imposta no jogo. “Todo mundo vai comer ovo, independentemente se tiver aliado meu aqui ou não. A gente está sendo muito bem pago para isso”, declarou.
A sequência de barracos rapidamente repercutiu entre os fãs do reality e colocou a Casa do Patrão entre os assuntos mais comentados do dia.