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Caos toma conta da Casa do Patrão após guerra por comida e troca de xingamentos entre participantes

Luís Fellipe e Matheus Barros ficaram cara a cara durante discussão sobre dieta restrita, limpeza da casa e postura no comando do reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 19:09

Discussão por comida vira barraco generalizado e domina a Casa do Patrão
Discussão por comida vira barraco generalizado e domina a Casa do Patrão Crédito: Reprodução

O clima saiu completamente do controle na tarde desta quarta-feira (20) dentro da Casa do Patrão. O que começou como uma reclamação sobre limpeza e alimentação rapidamente virou uma discussão intensa envolvendo gritos, provocações e ameaças entre os participantes.

A confusão explodiu depois que Luís Fellipe Alvim criticou a postura de Matheus Barros no comando da casa. Segundo ele, o participante estaria impondo uma dieta baseada apenas em ovos para os rivais enquanto ignorava problemas de organização e higiene dentro da sede.

A tensão aumentou durante uma dinâmica conduzida por Marcia Fu, que entrou no reality para avaliar a limpeza dos cômodos. Aproveitando o momento, Luís acusou Sheila Barbosa de não ter limpado a casa desde que Matheus assumiu a liderança.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

“Teve que vir o Fuscal para mostrar como a casa está imunda. Você está sendo um péssimo Patrão”, disparou o motorista diante dos colegas.

Matheus tentou rebater dizendo que recebeu a casa já bagunçada, mas a justificativa não diminuiu o clima de confronto. Em poucos minutos, os dois já discutiam cara a cara no meio da sala.

A situação piorou quando Luís atacou diretamente a decisão envolvendo a alimentação dos adversários. “Você quer que a gente coma ovo? Porque você é covarde”, gritou. Sem recuar, Matheus respondeu em tom ainda mais agressivo. “Você vai morrer se comer ovo? Seu frouxo do c*ralho.”

A discussão acabou puxando outros participantes para o conflito. Sheila Barbosa provocou Luís ao sugerir que ele será eliminado do programa. “Tchau, Luís”, ironizou. O participante rebateu imediatamente. “Não é hoje, não. É amanhã.”

Casa do Patrão

Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação
Casa do Patrão por Divulgação
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Boninho, Leandro Hassum e equipe em coletiva de imprensa do novo reality 'Casa do Patrão' por Divulgação
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Leandro Hassum é o apresentador do novo programa 'Casa do Patrão' por Divulgação

Pouco depois, Nataly Silva entrou na briga e afirmou que não fará mais a limpeza do banheiro utilizado por Matheus. “O seu vai continuar podre”, disparou a participante.

Mesmo diante do caos instalado na casa, Matheus manteve o posicionamento sobre a dieta imposta no jogo. “Todo mundo vai comer ovo, independentemente se tiver aliado meu aqui ou não. A gente está sendo muito bem pago para isso”, declarou.

A sequência de barracos rapidamente repercutiu entre os fãs do reality e colocou a Casa do Patrão entre os assuntos mais comentados do dia.

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