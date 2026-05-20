EMERGÊNCIA

O que aconteceu com a esposa de Felipe Simas e qual é o estado de saúde dela após cirurgia de emergência

Influenciadora passou mal durante evento da Seleção Brasileira, foi levada às pressas ao hospital e descobriu um quadro de apendicite inflamada

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 18:46

Mariana Uhlmann foi internada às pressas após sentir fortes dores Crédito: Reprodução

O que era para ser uma noite animada ao lado de Felipe Simas acabou se transformando em uma corrida para o hospital. Mariana Uhlmann revelou nesta terça-feira (20) que precisou passar por uma cirurgia de emergência após sentir fortes dores pouco antes de um evento ligado à convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

A influenciadora contou que ela e o marido haviam sido convidados para acompanhar o anúncio oficial da lista divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti, mas começou a passar mal minutos antes do início da cerimônia.

Segundo Mariana, a dor aumentou rapidamente e ela precisou deixar o local carregada pelo ator. “Sai de lá carregada pelo Fi. Ele assistiu no carro à convocação que tanto queria, e minha dor só aumentava”, escreveu nas redes sociais.

Felipe Simas e família 1 de 15

Inicialmente, o casal acreditava que o mal-estar poderia ser apenas uma virose. Ao chegar ao hospital, porém, a influenciadora recebeu o diagnóstico de apendicite inflamada e foi encaminhada imediatamente para cirurgia.

Após o procedimento, Mariana tranquilizou os seguidores e explicou que já está se recuperando bem. “Já operei e está tudo bem, graças a Deus”, afirmou.

A esposa de Felipe Simas também compartilhou detalhes emocionais do momento vivido ao lado do marido e citou um trecho bíblico ao falar sobre o susto. Mãe de Joaquim, Maria e Vicente, ela recebeu uma onda de mensagens de apoio após publicar o relato.