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Quem é o ator da Globo que trocou a fama por uma vida isolada em sítio no interior

Longe da correria da TV, ator trocou a rotina urbana por uma vida no interior cercada por horta, animais e trabalho manual

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 18:20

Marcello Novaes trocou a correria da TV por uma rotina tranquila no campo
Marcello Novaes trocou a correria da TV por uma rotina tranquila no campo Crédito: Reprodução

Durante décadas, o público se acostumou a ver Marcello Novaes em novelas de grande audiência, cercado pelo ritmo intenso dos estúdios e pela exposição da televisão. Fora das câmeras, porém, a rotina do ator de 63 anos tomou um rumo completamente diferente nos últimos anos.

Hoje, o artista vive em um sítio afastado em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde encontrou uma vida mais silenciosa e conectada à natureza. O refúgio é tão isolado que o vizinho mais próximo fica a quase um quilômetro de distância.

No local, o ator mantém uma grande horta orgânica e cultiva boa parte dos alimentos que consome diariamente. A rotina inclui ainda cuidados com galinhas, cachorros e cavalos, além de longas horas dedicadas ao trabalho manual dentro da propriedade.

Veja como é a casa do ator Marcello Novaes

Marcello fica em contato com a natureza por Reprodução/Redes Sociais
Marcello Novaes em seu sítio por Reprodução/Redes Sociais
Imóvel fica em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro por Reprodução/Redes Sociais
Local fica afastado por Reprodução/Redes Sociais
Ator já frequentava o local na adolescência por Reprodução/Redes Sociais
Córrego do local por Reprodução/Redes Sociais
Oficina do ator para trabalhos manuais por Reprodução/Redes Sociais
Um dos cachorros de Marcello Novaes por Reprodução/Redes Sociais
Lareira do local por Reprodução/Redes Sociais
Ator gosta de fazer trabalho manuais por Reprodução/Redes Sociais
Marcello Novaes curtindo com seu cachorro por Reprodução/Redes Sociais
Marcello Novaes com a família no sítio por Reprodução/Redes Sociais
Os filhos de Marcello aproveitando o local por Reprodução/Redes Sociais
Durante a pandemia ficou dois anos no local por Reprodução/Redes Sociais
Casa do ator Marcello Novaes, Max de Avenida Brasil por Reprodução/Redes Sociais
Plantar também está entre as atividades do ator por Reprodução/Redes Sociais
Ator ainda mantém a casa na Barra da Tijuca por Reprodução/Redes Sociais
Marcello Novaes se exercitando por Reprodução/Redes Sociais
Horta do ator por Reprodução/Redes Sociais
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Marcello fica em contato com a natureza por Reprodução/Redes Sociais

O espaço também abriga uma oficina montada pelo próprio artista. É ali que Marcello Novaes reaproveita troncos e pedaços de madeira encontrados no terreno para produzir móveis e objetos de decoração. A relação afetiva com o sítio, inclusive, começou ainda na adolescência.

Segundo o ator, o imóvel pertencia a um tio que lhe ensinou noções de mecânica, elétrica e marcenaria desde cedo. Enquanto muitos amigos aproveitavam a juventude na Zona Sul carioca, ele preferia passar os dias no mato aprendendo atividades práticas.

Conhecido nacionalmente por papéis marcantes em novelas como Avenida Brasil, o ator também esteve recentemente no elenco de Dona de Mim. Apesar da carreira consolidada na televisão, ele afirma que encontrou no campo um novo significado para qualidade de vida.

Em entrevista ao Gshow, o artista contou que o sítio se tornou um lugar essencial para seu equilíbrio físico e emocional. “Percebi que é um lugar que me traz muita paz. A água brota no solo. A energia é outra”, afirmou.

Pai de Diogo e Pedro Novaes, Marcello Novaes mantém atualmente uma rotina distante da agitação urbana e mais próxima da simplicidade que buscava desde a juventude.

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