VIDA NO CAMPO

Quem é o ator da Globo que trocou a fama por uma vida isolada em sítio no interior

Longe da correria da TV, ator trocou a rotina urbana por uma vida no interior cercada por horta, animais e trabalho manual

Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 18:20

Marcello Novaes trocou a correria da TV por uma rotina tranquila no campo Crédito: Reprodução

Durante décadas, o público se acostumou a ver Marcello Novaes em novelas de grande audiência, cercado pelo ritmo intenso dos estúdios e pela exposição da televisão. Fora das câmeras, porém, a rotina do ator de 63 anos tomou um rumo completamente diferente nos últimos anos.

Hoje, o artista vive em um sítio afastado em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde encontrou uma vida mais silenciosa e conectada à natureza. O refúgio é tão isolado que o vizinho mais próximo fica a quase um quilômetro de distância.

No local, o ator mantém uma grande horta orgânica e cultiva boa parte dos alimentos que consome diariamente. A rotina inclui ainda cuidados com galinhas, cachorros e cavalos, além de longas horas dedicadas ao trabalho manual dentro da propriedade.

Veja como é a casa do ator Marcello Novaes 1 de 19

O espaço também abriga uma oficina montada pelo próprio artista. É ali que Marcello Novaes reaproveita troncos e pedaços de madeira encontrados no terreno para produzir móveis e objetos de decoração. A relação afetiva com o sítio, inclusive, começou ainda na adolescência.

Segundo o ator, o imóvel pertencia a um tio que lhe ensinou noções de mecânica, elétrica e marcenaria desde cedo. Enquanto muitos amigos aproveitavam a juventude na Zona Sul carioca, ele preferia passar os dias no mato aprendendo atividades práticas.

Conhecido nacionalmente por papéis marcantes em novelas como Avenida Brasil, o ator também esteve recentemente no elenco de Dona de Mim. Apesar da carreira consolidada na televisão, ele afirma que encontrou no campo um novo significado para qualidade de vida.

Em entrevista ao Gshow, o artista contou que o sítio se tornou um lugar essencial para seu equilíbrio físico e emocional. “Percebi que é um lugar que me traz muita paz. A água brota no solo. A energia é outra”, afirmou.