Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conflitos, demissão e reencontro marcam 'Quem Ama Cuida' nesta quarta (20)

Arthur volta atrás após demitir Adriana e surpreende ao procurar a fisioterapeuta em abrigo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de maio de 2026 às 07:00

Arthur procura Adriana após demissão inesperada em 'Quem Ama Cuida' Crédito: Divulgação

Arthur e Adriana terão um novo embate em Quem Ama Cuida no capítulo desta quarta-feira (20). Depois de se reencontrarem de forma inesperada durante uma entrevista de emprego, o empresário decide contratar a fisioterapeuta, mas a convivência entre os dois rapidamente se transforma em tensão.

Mesmo elogiando o trabalho de Adriana, Arthur acaba demitindo a profissional após um mal-entendido. Mais tarde, porém, ele descobre detalhes sobre a situação difícil enfrentada por ela e toma uma atitude inesperada ao procurá-la em um abrigo.

Quem Ama Cuida

Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
1 de 4
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo

Enquanto isso, Pedro promete contar a Bruna quem é a dona da pulseira encontrada por ele, movimentando os conflitos amorosos da trama. Dora também ficará abalada ao descobrir por Ademir que André irá morar com eles.

O capítulo ainda mostra Otoniel confrontando Arthur em meio às tensões familiares que começam a crescer na novela das 9 da Globo.

Leia mais

Imagem - Lady Gaga em Salvador? Veja como resgatar ingressos para evento exclusivo no cinema

Lady Gaga em Salvador? Veja como resgatar ingressos para evento exclusivo no cinema

Imagem - Esposa de Felipe Simas passa por cirurgia de emergência após fortes dores antes de evento da Seleção

Esposa de Felipe Simas passa por cirurgia de emergência após fortes dores antes de evento da Seleção

Imagem - Filho desaparecido de Arthur está vivo em 'Quem Ama Cuida' e volta para disputar herança

Filho desaparecido de Arthur está vivo em 'Quem Ama Cuida' e volta para disputar herança

Tags:

Quem ama Cuida

Mais recentes

Imagem - Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz

Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz
Imagem - Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai

Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai
Imagem - Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.

Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.