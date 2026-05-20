Conflitos, demissão e reencontro marcam 'Quem Ama Cuida' nesta quarta (20)

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Heider Sacramento
Publicado em 20 de maio de 2026 às 07:00
Arthur e Adriana terão um novo embate em Quem Ama Cuida no capítulo desta quarta-feira (20). Depois de se reencontrarem de forma inesperada durante uma entrevista de emprego, o empresário decide contratar a fisioterapeuta, mas a convivência entre os dois rapidamente se transforma em tensão.
Mesmo elogiando o trabalho de Adriana, Arthur acaba demitindo a profissional após um mal-entendido. Mais tarde, porém, ele descobre detalhes sobre a situação difícil enfrentada por ela e toma uma atitude inesperada ao procurá-la em um abrigo.
Quem Ama Cuida
Enquanto isso, Pedro promete contar a Bruna quem é a dona da pulseira encontrada por ele, movimentando os conflitos amorosos da trama. Dora também ficará abalada ao descobrir por Ademir que André irá morar com eles.
O capítulo ainda mostra Otoniel confrontando Arthur em meio às tensões familiares que começam a crescer na novela das 9 da Globo.