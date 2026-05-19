Lady Gaga em Salvador? Veja como resgatar ingressos para evento exclusivo no cinema

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de maio de 2026 às 22:25
Os fãs baianos de Lady Gaga já têm compromisso marcado na próxima semana. A cantora ganhará uma exibição especial do projeto MAYHEM Requiem em Salvador, com sessão única no Cinemark do Salvador Shopping na segunda-feira (25), a partir das 21h30.
O evento faz parte de uma ação nacional que também acontecerá em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Gravado no Wiltern Theatre, em Los Angeles, o especial mostra uma apresentação intimista da artista registrada ao vivo no início deste ano.
Dirigido e produzido pela Morningview, Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem promete reunir performances do novo projeto da cantora em um formato cinematográfico voltado aos fãs.
Lady Gaga em ação da 'Mayhem Requiem'
Para conseguir os ingressos da sessão em Salvador, será necessário participar da ação exclusiva da Vivo em parceria com a Apple Music. Os clientes da operadora que assinam o serviço de streaming poderão resgatar pares de entradas gratuitamente através do programa Vivo Valoriza.
O acesso acontece diretamente pelo aplicativo da Vivo. Basta entrar no app, localizar o banner da promoção e seguir as instruções para garantir os ingressos. Os pares são limitados e incluem ainda pipoca e refrigerante para os participantes.
Além disso, clientes que ativaram a assinatura do Apple Music até o dia 17 de maio e moram nas cidades participantes receberão uma mensagem especial gravada por Lady Gaga para os fãs brasileiros.
A sessão em Salvador deve reunir admiradores da cantora poucos dias após a repercussão global do show realizado por ela em Copacabana, no Rio de Janeiro, que movimentou fãs brasileiros e dominou as redes sociais.