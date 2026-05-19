Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lady Gaga em Salvador? Veja como resgatar ingressos para evento exclusivo no cinema

Monstrinhos poderão assistir ao especial MAYHEM Requiem no Salvador Shopping com direito a pipoca e refrigerante

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 22:25

Salvador recebe sessão especial de Lady Gaga nos cinemas com exibição única do MAYHEM Requiem
Salvador recebe sessão especial de Lady Gaga nos cinemas com exibição única do MAYHEM Requiem Crédito: Reprodução

Os fãs baianos de Lady Gaga já têm compromisso marcado na próxima semana. A cantora ganhará uma exibição especial do projeto MAYHEM Requiem em Salvador, com sessão única no Cinemark do Salvador Shopping na segunda-feira (25), a partir das 21h30.

O evento faz parte de uma ação nacional que também acontecerá em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Gravado no Wiltern Theatre, em Los Angeles, o especial mostra uma apresentação intimista da artista registrada ao vivo no início deste ano.

Dirigido e produzido pela Morningview, Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem promete reunir performances do novo projeto da cantora em um formato cinematográfico voltado aos fãs.

Lady Gaga em ação da 'Mayhem Requiem'

Lady Gaga aparece em clima sombrio e teatral no especial MAYHEM Requiem por Reprodução
Lady Gaga aparece em clima sombrio e teatral no especial MAYHEM Requiem por Reprodução
Lady Gaga aparece em clima sombrio e teatral no especial MAYHEM Requiem por Reprodução
1 de 3
Lady Gaga aparece em clima sombrio e teatral no especial MAYHEM Requiem por Reprodução

Para conseguir os ingressos da sessão em Salvador, será necessário participar da ação exclusiva da Vivo em parceria com a Apple Music. Os clientes da operadora que assinam o serviço de streaming poderão resgatar pares de entradas gratuitamente através do programa Vivo Valoriza.

O acesso acontece diretamente pelo aplicativo da Vivo. Basta entrar no app, localizar o banner da promoção e seguir as instruções para garantir os ingressos. Os pares são limitados e incluem ainda pipoca e refrigerante para os participantes.

Além disso, clientes que ativaram a assinatura do Apple Music até o dia 17 de maio e moram nas cidades participantes receberão uma mensagem especial gravada por Lady Gaga para os fãs brasileiros.

A sessão em Salvador deve reunir admiradores da cantora poucos dias após a repercussão global do show realizado por ela em Copacabana, no Rio de Janeiro, que movimentou fãs brasileiros e dominou as redes sociais.

Leia mais

Imagem - Esposa de Felipe Simas passa por cirurgia de emergência após fortes dores antes de evento da Seleção

Esposa de Felipe Simas passa por cirurgia de emergência após fortes dores antes de evento da Seleção

Imagem - Filho desaparecido de Arthur está vivo em 'Quem Ama Cuida' e volta para disputar herança

Filho desaparecido de Arthur está vivo em 'Quem Ama Cuida' e volta para disputar herança

Imagem - Quem é Gabriela Peixoto? Ginecologista baiana troca plantões pela cozinha no MasterChef Brasil 2026

Quem é Gabriela Peixoto? Ginecologista baiana troca plantões pela cozinha no MasterChef Brasil 2026

Tags:

Cinema Lady Gaga

Mais recentes

Imagem - Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz

Cláudia Abreu aciona Justiça após vídeo criado por IA anunciar falsa morte da atriz
Imagem - Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai

Virginia surpreende com jantar exótico que vale mais de R$ 200 mil em Dubai
Imagem - Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.

Ex-romances: quem já foi citada como ficante de Vini Jr.