MAYHEM REQUIEM

Lady Gaga em Salvador? Veja como resgatar ingressos para evento exclusivo no cinema

Monstrinhos poderão assistir ao especial MAYHEM Requiem no Salvador Shopping com direito a pipoca e refrigerante

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 22:25

Salvador recebe sessão especial de Lady Gaga nos cinemas com exibição única do MAYHEM Requiem Crédito: Reprodução

Os fãs baianos de Lady Gaga já têm compromisso marcado na próxima semana. A cantora ganhará uma exibição especial do projeto MAYHEM Requiem em Salvador, com sessão única no Cinemark do Salvador Shopping na segunda-feira (25), a partir das 21h30.

O evento faz parte de uma ação nacional que também acontecerá em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Gravado no Wiltern Theatre, em Los Angeles, o especial mostra uma apresentação intimista da artista registrada ao vivo no início deste ano.

Dirigido e produzido pela Morningview, Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem promete reunir performances do novo projeto da cantora em um formato cinematográfico voltado aos fãs.

Lady Gaga em ação da 'Mayhem Requiem' 1 de 3

Para conseguir os ingressos da sessão em Salvador, será necessário participar da ação exclusiva da Vivo em parceria com a Apple Music. Os clientes da operadora que assinam o serviço de streaming poderão resgatar pares de entradas gratuitamente através do programa Vivo Valoriza.

O acesso acontece diretamente pelo aplicativo da Vivo. Basta entrar no app, localizar o banner da promoção e seguir as instruções para garantir os ingressos. Os pares são limitados e incluem ainda pipoca e refrigerante para os participantes.

Além disso, clientes que ativaram a assinatura do Apple Music até o dia 17 de maio e moram nas cidades participantes receberão uma mensagem especial gravada por Lady Gaga para os fãs brasileiros.