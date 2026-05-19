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Grazi Massafera abre o jogo sobre fim do casamento com Cauã Reymond: ‘Sofri muito’

Grazi e Cauã ficaram juntos entre 2007 e 2013 e são pais de Sofia, de 13 anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 22:05

Grazi Massafera e Cauã Reymond
Grazi Massafera e Cauã Reymond Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Grazi Massafera abriu o jogo e falou abertamente sobre o fim do casamento com o também ator Cauã Reymond.

A artista revelou que o rompimento mexeu profundamente com seus sentimentos, especialmente por causa da idealização que tinha sobre família e casamento.

Grazi Massafera

Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
Grazi Massafera por Reprodução
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Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Grazi revelou que sofreu durante o término. “Foi duro. Quando me separei, sofri”, disse Grazi Massafera.

Grazi admitiu que cresceu acreditando em um modelo idealizado de relacionamento e família, o que tornou a separação ainda mais difícil. “A gente romantiza demais”, afirmou a atriz.

De acordo com ela, existia um conflito interno entre aquilo que aprendeu desde a infância e a realidade que estava vivendo naquele momento. Grazi e Cauã ficaram juntos entre 2007 e 2013 e são pais de Sofia, de 13 anos

Tags:

Cauã Reymond Grazi Massafera

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