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Grazi Massafera abre o jogo sobre fim do casamento com Cauã Reymond: ‘Sofri muito’

Grazi e Cauã ficaram juntos entre 2007 e 2013 e são pais de Sofia, de 13 anos

Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 22:05

Grazi Massafera e Cauã Reymond Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Grazi Massafera abriu o jogo e falou abertamente sobre o fim do casamento com o também ator Cauã Reymond.

A artista revelou que o rompimento mexeu profundamente com seus sentimentos, especialmente por causa da idealização que tinha sobre família e casamento.

Grazi Massafera 1 de 12

Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Grazi revelou que sofreu durante o término. “Foi duro. Quando me separei, sofri”, disse Grazi Massafera.

Grazi admitiu que cresceu acreditando em um modelo idealizado de relacionamento e família, o que tornou a separação ainda mais difícil. “A gente romantiza demais”, afirmou a atriz.