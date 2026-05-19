Além de relógio de R$ 2 milhões, veja outros itens de luxo de Virginia que chegam a valor de apartamento

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Felipe Sena
Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:50
Virginia está em viagem internacional a trabalho em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde está acompanhada da amiga Duda Freire. A influenciadora deu o que falar ao aparecer com um relógio de luxo, que comprou para presentear a si mesma durante estadia no país.
A compra foi compartilhada por Duda nos Stories do Instagram. Ao mostrar o relógio escolhido pela amiga, ela escreveu: “A nova aquisição da nossa loirinha”.
Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai
O modelo adquirido por Virginia é um Richard Mille RM 037 com cravação “snow setting”, uma das versões mais luxuosas da tradicional marca suíça. O relógio tem valor inicial de cerca de R$ 1,5 milhão no site oficial da grife. No entanto, a versão escolhida pela influenciadora impressiona por poder chegar a custar R$ 2 milhões.
Além do relógio, Virginia coleciona vários outros itens de luxo que impressionam pelo valor que chegam a custar o valor de um apartamento. Veja lista: