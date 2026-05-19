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Além de relógio de R$ 2 milhões, veja outros itens de luxo de Virginia que chegam a valor de apartamento

Influenciadora impressionou com relógio milionário em viagem

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:50

Virginia coleciona itens de luxo
Virginia coleciona itens de luxo Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia está em viagem internacional a trabalho em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde está acompanhada da amiga Duda Freire. A influenciadora deu o que falar ao aparecer com um relógio de luxo, que comprou para presentear a si mesma durante estadia no país.

A compra foi compartilhada por Duda nos Stories do Instagram. Ao mostrar o relógio escolhido pela amiga, ela escreveu: “A nova aquisição da nossa loirinha”.

Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai

Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
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Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram

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O modelo adquirido por Virginia é um Richard Mille RM 037 com cravação “snow setting”, uma das versões mais luxuosas da tradicional marca suíça. O relógio tem valor inicial de cerca de R$ 1,5 milhão no site oficial da grife. No entanto, a versão escolhida pela influenciadora impressiona por poder chegar a custar R$ 2 milhões.

Além do relógio, Virginia coleciona vários outros itens de luxo que impressionam pelo valor que chegam a custar o valor de um apartamento. Veja lista:

Jatinho particular personalizado (R$ 28 milhões)

Jatinho de Virginia
Jatinho de Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

Mini Kelly Hermès (R$ 120 mil)

Mini Kelly Hermès
Mini Kelly Hermès Crédito: Reprodução | Instagram

Colar Van Cleef & Arpels (R$ 85.500)

Colar Van Cleef & Arpels
Colar Van Cleef & Arpels Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Pulseiras Cartier (R$ 448 mil cada)

Pulseiras Cartier
Pulseiras Cartier Crédito: Reprodução | Instagram

Tags:

Virginia

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