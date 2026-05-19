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Saiba quem é o modelo que ganhou comentário de Virgínia Fonseca após término com Vini Jr.

Guilherme Queiroz, Mister Caruaru 2025, interagiu com a influenciadora no TikToK

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de maio de 2026 às 19:37

Guilherme Queiroz tem 26 anos, é pernambucano e modelo
Guilherme Queiroz tem 26 anos, é pernambucano e modelo Crédito: Reprodução/Instagram

O modelo que interagiu com Virgínia Fonseca dois dias após o término da influenciadora com Vini Jr. se chama Guilherme Queiroz e é natural de Pernambuco.

O jovem de 26 anos despertou a curiosidade dos internautas ao receber um comentário de Virgínia em um vídeo publicado no TikTok. Na publicação, ele brincava com o novo status amoroso da influenciadora e fazia uma associação com o Dia dos Namorados: "Sabe quem vai passar o Dia dos Namorados solteiro? Eu, tu e Virginia".

Virgínia, que tinha anunciado o fim do relacionamento com o jogador dois dias antes, viu a brincadeira e comentou: “Gente…”. Guilherme não perdeu tempo e respondeu de forma sugestiva, marcando a influenciadora: "Se organizar direitinho…".

Guilherme Queiroz

Guilherme Queiroz por Reprodução
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Guilherme Queiroz por Reprodução

Guilherme Queiroz é pernambucano, tem 26 anos e trabalha como modelo. Além disso, também já participou de concursos de beleza, vencendo o título de Mister Caruaru em 2025. Nas redes sociais, onde acumula cerca de 80 mil seguidores, ele costuma compartilhar sua rotina de treinos, cuidados estéticos e alimentação saudável, o famoso conteúdo de lifestyle.

O término de Virgínia e Vini Jr. foi anunciado na última sexta-feira (15) pela própria influenciadora. O casal estava junto publicamente desde outubro de 2025 e o recente rompimento tem sido marcado por desdobramentos polêmicos.

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Tags:

Virginia Fonseca Vini jr. Término Tiktok Guilherme Queiroz

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