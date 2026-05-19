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Por que Bruna Biancardi recusou convite da Globo para a Copa do Mundo? Bastidor vem à tona

Influenciadora pretende produzir conteúdos exclusivos dos bastidores do Mundial em seus próprios canais digitais

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:33

Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mel e Mavie Crédito: Lucas Alves/Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi decidiu não participar do especial “Convocadas”, projeto da TV Globo voltado para a Copa do Mundo FIFA 2026, e o motivo da recusa veio à tona nesta terça-feira (19).

Segundo informações divulgadas durante o programa “Atualiza Já”, da LeoDias TV, Bruna preferiu apostar em uma cobertura própria do Mundial por meio das redes sociais e plataformas digitais pessoais.

Bruna Biancardi e Neymar 1 de 15

A ideia da influenciadora seria acompanhar de perto toda a trajetória de Neymar durante a Copa e produzir conteúdos exclusivos de bastidores para o próprio público.

Com Neymar confirmado entre os convocados da Seleção Brasileira, a expectativa é que Bruna esteja presente em diferentes momentos do torneio, mostrando viagens, rotina, família, preparação e bastidores da competição.

Segundo pessoas ligadas ao projeto, a influenciadora entendeu que a Copa representa uma oportunidade estratégica para fortalecer ainda mais sua marca pessoal e ampliar o alcance dos próprios canais.

Por isso, ela teria optado por não dividir espaço em um formato coletivo ao lado de outras mulheres ligadas ao universo do futebol, como aconteceria no “Convocadas”.

A avaliação nos bastidores é que Bruna pretende transformar a experiência da Copa em um conteúdo mais autoral e exclusivo, aproveitando o enorme interesse do público em torno de Neymar e da vida pessoal do casal.