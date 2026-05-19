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Marina Sena cogita casamento com Juliano Floss, mas avisa: 'Não vou dividir bens de forma alguma'

Cantora revelou medo de histórias de mulheres que perderam patrimônio após separações e falou sobre pressão em torno do casamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 19:59

Marina Sena e Juliano Floss
Marina Sena e Juliano Floss Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Marina Sena voltou a falar sobre relacionamentos e casamento durante participação no podcast “Desculpincomodar” e chamou atenção ao comentar o namoro com Juliano Floss.

A artista contou que, apesar de estar repensando algumas ideias sobre união, ainda sente receio quando o assunto envolve divisão de bens. Segundo Marina, o medo vem principalmente de histórias de mulheres que confiaram nos parceiros e acabaram prejudicadas financeiramente após o fim da relação. “Nunca quis casar e ter filhos na minha vida”, afirmou a cantora ao comentar que sempre ouviu relatos negativos sobre casamento.

Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP

Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
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Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
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Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
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Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
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Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais

Durante a conversa, Marina também criticou a pressão social colocada sobre mulheres que não desejam casar ou construir uma família tradicional.

A cantora afirmou acreditar que mulheres independentes ainda são julgadas pela sociedade. Segundo ela, muitas das amigas próximas também não demonstram interesse em casamento formal.

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Apesar disso, Marina admitiu que consegue enxergar um modelo de relacionamento mais leve e espontâneo funcionando para ela no futuro. “Quando vira uma obrigação casar, é meio chato”, comentou.

Ao falar sobre patrimônio e vida financeira, a artista foi direta ao afirmar que não pretende dividir os bens conquistados ao longo da carreira. “Lutei tanto para conseguir o que consegui, não vou dividir bens de forma alguma”, afirmou a artista durante a entrevista.”, declarou.

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Marina ainda explicou que sente medo ao observar casos de mulheres que trabalharam, conquistaram independência financeira e depois enfrentaram disputas patrimoniais complicadas em separações.

Mesmo deixando claro que confia em Juliano Floss, a cantora disse que histórias desse tipo ainda geram insegurança. “Tem tantos homens que as mulheres confiaram tanto e depois descobriram outra face no final”, comentou.

Nos últimos meses, rumores sobre um possível próximo passo no relacionamento entre Marina Sena e Juliano Floss ganharam força nas redes sociais, principalmente após aparições frequentes do casal juntos.

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