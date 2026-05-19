REALITY SHOW

MasterChef Brasil 2026 estreia com mata-mata e provas inéditas; entenda as mudanças

Com novas regras e desafios mais agressivos, edição 2026 promete transformar a cozinha em um verdadeiro campo de batalha

Heider Sacramento

Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:38

Nova temporada transforma a cozinha da Band em um campo de batalha Crédito: Renato Pizzutto/Band

O MasterChef Brasil ainda nem estreou, mas já virou assunto nos bastidores da televisão por causa da mudança radical que a Band prepara para a edição 2026. Com estreia marcada para 26 de maio, o reality culinário promete abandonar de vez o ritmo mais “leve” das primeiras temporadas para apostar em pressão constante, rivalidade aberta e provas pensadas para provocar desgaste emocional nos participantes.

Desta vez, a competição entra oficialmente em clima de Copa do Mundo. A produção criou seletivas inspiradas em torneios de futebol, com fase de grupos, mata-mata, confrontos diretos e até dinâmicas comparadas aos “pênaltis culinários”. A ideia é simples. Fazer os candidatos sentirem a pressão desde os primeiros minutos de jogo.

Os 24 cozinheiros amadores começam a disputa já em modo sobrevivência. Mas nem todos seguem na competição principal. Apenas 18 participantes entram oficialmente na corrida pelo troféu, formação que será definida no terceiro episódio.

Segundo a Band, a edição reúne candidatos de 12 estados brasileiros, com idades entre 18 e 60 anos. O elenco mistura estudantes, influenciadores, profissionais liberais, empreendedores e cozinheiros amadores que chegam muito mais preparados estrategicamente do que em anos anteriores.

Nos bastidores, a avaliação é de que o MasterChef virou também um jogo de imagem. Erick Jacquin admitiu que os competidores entendem hoje o peso cultural e digital do programa e já entram pensando em posicionamento, narrativa e presença nas redes sociais. “Hoje eles chegam muito preparados”, resumiu o chef durante a coletiva da temporada.

A diretora-geral Marisa Mestiço contou que a produção investiu pesado em provas maiores, mais tensas e emocionalmente desgastantes. Segundo ela, os participantes são extremamente competitivos e muitos tentam “passar por cima” dos próprios colegas para sobreviver no jogo.

A executiva ainda antecipou que o público deve mudar de opinião várias vezes sobre alguns participantes ao longo da temporada.

Nos corredores da Band, o reality também impressiona pelo tamanho da operação. Cerca de 150 profissionais trabalham diretamente na produção e a equipe já está gravando o décimo episódio antes mesmo da estreia na televisão.

A estratégia permite que o programa mantenha capítulos prontos e editados com antecedência enquanto prepara a grande final ao vivo prevista para o segundo semestre.

Pratos do Les Président 1 de 9

Entre os jurados, o discurso é praticamente o mesmo. A técnica continua importante, mas o equilíbrio emocional deve definir quem vai sobreviver na cozinha.

Helena Rizzo afirmou que muitos participantes chegam ao programa com uma falsa sensação de domínio culinário depois de consumir conteúdo gastronômico diariamente nas redes sociais. Segundo ela, a prática e resistência à pressão continuam sendo fundamentais.

“Manioca” de Helena Rizzo 1 de 16

Já Henrique Fogaça avisou que a temporada terá “pegadinhas” criadas pela própria produção e situações inesperadas capazes de desmontar emocionalmente os concorrentes.

Além das provas clássicas como Caixa Misteriosa, Leilão MasterChef, desafios em equipe e provas de pressão, a edição 2026 também ganha novas dinâmicas internas.

“Sal Gastronomia” de Henrique Fogaça 1 de 16

Entre elas estão:

“Ranking”, criado para mexer diretamente nas alianças e estratégias;

“Amo ou Odeio”, prova pensada para aumentar conflitos;

Desafios com ingredientes exóticos;

Provas voltadas para sustentabilidade e desperdício;

Receitas pouco conhecidas internacionalmente.

A Band ainda promete episódios focados em culinária regional brasileira, ingredientes nativos, memória afetiva e festivais gastronômicos nacionais e internacionais.

Outra aposta da emissora é aproximar o reality de diferentes públicos. Ao longo da temporada, os participantes terão de cozinhar para motoboys, influenciadores digitais, cantores famosos e convidados especiais.