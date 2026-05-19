Indireta para Vini Jr.? Zé Felipe faz comentário em publicação de Virginia e viraliza

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Felipe Sena
Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:19
Um comentário feito por Zé Felipe viralizou nas redes sociais na manhã desta terça-feira (19) e ultrapassou 1 milhão de curtidas.
“Bom fica bem kkk”, escreveu Zé Felipe na publicação feita por Virginia que está em viagem em Dubai, nos Emirados Árabes.
Virginia
A mensagem foi interpretada pelos seguidores como um deboche direcionado a Vini Jr. após o pronunciamento do jogador sobre o término do namoro entre ele e a influenciadora e ex-esposa.
A frase chamou atenção porque “fica bem” foi justamente a expressão usada por Vini Jr. ao se pronunciar pela primeira vez sobre o término com a dona da WePink.
“Obrigado por tudo. Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado. Tudo de melhor e sucesso na sua vida. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida para mim. Fica bem”, escreveu o craque do Real Madrid.
Zé Felipe e Virginia tiveram um relacionamento de cinco anos. Juntos os dois tiveram três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano.