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Indireta para Vini Jr.? Zé Felipe faz comentário em publicação de Virginia e viraliza

Cantor sertanejo usou mesma frase de Vini Jr. quando anunciou término com influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:19

Zé Felipe fez comentário curioso em publicação de Virginia após término com Vini Jr.
Zé Felipe fez comentário curioso em publicação de Virginia após término com Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

Um comentário feito por Zé Felipe viralizou nas redes sociais na manhã desta terça-feira (19) e ultrapassou 1 milhão de curtidas.

“Bom fica bem kkk”, escreveu Zé Felipe na publicação feita por Virginia que está em viagem em Dubai, nos Emirados Árabes.

Virginia

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia exibiu presentão nas redes por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virgínia e o pai por Reprodução
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe se juntaram para celebrar mêsversário de Zé Leonardo por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca hospedada em apartamento da sócia em SP por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia comanda atração no SBT por Lourival Ribeiro/SBT
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia vai a show de Zé Felipe após anunciar separação por Reprodução
Virgínia por Reprodução
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Lucas Guedez visita filha de Virginia no hospital por Reprodução / Redes Sociais
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia é apontada como a substituta de Paolla liveira a por Reprodução/ Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca após passeio de bicicleta por Reprodução
Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

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A mensagem foi interpretada pelos seguidores como um deboche direcionado a Vini Jr. após o pronunciamento do jogador sobre o término do namoro entre ele e a influenciadora e ex-esposa.

A frase chamou atenção porque “fica bem” foi justamente a expressão usada por Vini Jr. ao se pronunciar pela primeira vez sobre o término com a dona da WePink.

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“Obrigado por tudo. Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado. Tudo de melhor e sucesso na sua vida. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida para mim. Fica bem”, escreveu o craque do Real Madrid.

Zé Felipe e Virginia tiveram um relacionamento de cinco anos. Juntos os dois tiveram três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano.

Tags:

zé Felipe Virginia Vini jr.

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