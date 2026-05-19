ENTENDA

Indireta para Vini Jr.? Zé Felipe faz comentário em publicação de Virginia e viraliza

Cantor sertanejo usou mesma frase de Vini Jr. quando anunciou término com influenciadora

Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:19

Zé Felipe fez comentário curioso em publicação de Virginia após término com Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

Um comentário feito por Zé Felipe viralizou nas redes sociais na manhã desta terça-feira (19) e ultrapassou 1 milhão de curtidas.

“Bom fica bem kkk”, escreveu Zé Felipe na publicação feita por Virginia que está em viagem em Dubai, nos Emirados Árabes.

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A mensagem foi interpretada pelos seguidores como um deboche direcionado a Vini Jr. após o pronunciamento do jogador sobre o término do namoro entre ele e a influenciadora e ex-esposa.

A frase chamou atenção porque “fica bem” foi justamente a expressão usada por Vini Jr. ao se pronunciar pela primeira vez sobre o término com a dona da WePink.

“Obrigado por tudo. Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado. Tudo de melhor e sucesso na sua vida. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida para mim. Fica bem”, escreveu o craque do Real Madrid.