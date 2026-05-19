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Virgínia Fonseca ostenta relógio de mais de R$ 1 milhão em Dubai e vira alvo de comentário de Zé Felipe

Após término com Vini Jr., influenciadora viaja a trabalho para os Emirados Árabes e exibe peça cravejada de diamantes

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de maio de 2026 às 15:40

Virgínia Fonseca vai para Dubai após separação e compra relógio de custo milionário
Virgínia Fonseca vai para Dubai após separação e compra relógio de custo milionário Crédito: Reprodução/Instagram

Virgínia Fonseca mal desembarcou no Brasil após o término com Vini Jr. e já pegou o avião para mais uma viagem internacional, desta vez a trabalho. O destino escolhido pela influenciadora foi Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde está acompanhada da amiga Duda Freire. A dona da Wepink já está dando o que falar ao aparecer utilizando um relógio de luxo, que comprou para presentear a si mesma durante a estadia no país.

O modelo escolhido pela brasileira faz parte do catálogo da marca suíça Richard Mille. Cravejado de diamantes e ouro branco, com uma pulseira vermelha, o acessório pode custar mais de R$ 1 milhão.

Duda Freire, companheira de Virgínia nesta viagem, dividiu a novidade com seus seguidores ao publicar um registro da influenciadora com a peça de luxo. “A nova aquisição da nossa loirinha”, dizia a legenda da publicação.

Um tempo depois, Virgínia também postou um carrossel de fotos exibindo o novo acessório e celebrando sua chegada ao país: “Welcome to Dubai, baby. Bom dia”. E a repercussão não parou por aí. Zé Felipe, ex-marido da empresária, resolveu comentar no post: “bom dia, fica bem kkk”.

Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai

Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
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Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram

O comentário, que pode aparentar ser inocente, faz referência direta às polêmicas recentes envolvendo a influenciadora. O nome de Virgínia está repercutindo desde o fim do relacionamento com o jogador Vini Jr., anunciado na última sexta-feira (15) pelas redes sociais dela. O casal estava junto há cerca de sete meses.

Já o atleta, que foi convocado para representar o Brasil na Copa do Mundo 2026, se pronunciou somente nesta segunda-feira (18), com um texto que vem dividindo opiniões entre os internautas.

"Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem", era o que dizia a mensagem.

A provocação de Zé Felipe com o “fica bem” foi apontada como uma alusão direta ao comunicado de Vini Jr. e às piadas que circulam na web.

Virgínia e Zé Felipe têm três filhos juntos, frutos do relacionamento de cinco anos entre o cantor e a influenciadora: Maria Alice, de 4 anos; Maria Flor, de 3 anos; e José Leonardo, de 1 ano.

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Tags:

Virginia Vini jr. Dubai Término Relógio

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