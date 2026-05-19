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Cidade em formato de leque é a única capital acima da Linha do Equador e bate recorde em qualidade de vida

Planejada na década de 1940, Boa Vista combina avenidas largas, memória amazônica, influência indígena e uma posição geográfica única entre as capitais brasileiras

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 19 de maio de 2026 às 16:16

Boa Vista é uma das principais cidades planejadas da região norte
Boa Vista é uma das principais cidades planejadas da região norte Crédito: Reprodução / YouTube / Angolanizando6492

Boa Vista, capital de Roraima, ocupa um lugar raro no mapa do Brasil. A cidade é a única capital estadual localizada inteiramente ao norte da Linha do Equador e ainda guarda um desenho único da cidade em forma de leque.

A capital roraimense fica às margens do rio Branco, no extremo norte do país. Vista do alto, chama atenção pelas avenidas radiais que partem da região central, criando uma paisagem urbana diferente das demais capitais.

Pontes de destaque de Boa Vista

O Mirante Edileusa Lóz tem 120 metros e oferece vista panorâmica de Boa Vista e do Rio Branco por Andrezza Mariot / Wikimedia Commons
O Parque do Rio Branco concentra áreas de lazer, mirante, espaços infantis e vista para a região central de Boa Vista por Andrezza Mariot / Wikimedia Commons
A área infantil do Parque do Rio Branco integra o complexo de lazer criado às margens do principal rio de Roraima por Andrezza Mariot / Wikimedia Commons
A Praça das Águas foi reformada em 2016 e ganhou painéis solares para internet e carregadores de celular por Prefeitura de Boa Vista/Divulgação / Wikimedia Commons
O Centro Cívico concentra prédios públicos e marca o traçado radial planejado do centro de Boa Vista por Dieny Portinanni Araujo Cavalcante / Wikimedia Commons
O Monumento aos Garimpeiros homenageia uma atividade que marcou a ocupação e o imaginário histórico de Roraima por Jorge Brazil / Wikimedia Commons
A Orla Taumanan é uma estrutura suspensa às margens do Rio Branco e um dos principais pontos turísticos da capital por Ederson Brito/MTur Destinos / Wikimedia Commons
A Catedral Cristo Redentor fica na Praça do Centro Cívico e é registrada como bem cultural de Roraima por Jason R Nascimento / Wikimedia Commons
A Igreja de Nossa Senhora do Carmo do Rio Branco marca a paisagem histórica próxima à orla central de Boa Vista por Just a Brazilian man / Wikimedia Commons
A Praia Grande aparece na margem do Rio Branco durante a estiagem e vira ponto de lazer sazonal em Boa Vista por Andrezza Mariot / Wikimedia Commons
O Centro de Artesanato Velia Coutinho reúne produção artesanal e referências culturais de Roraima no roteiro urbano de Boa Vista por Ederson Brito/MTur Destinos / Wikimedia Commons
A Ponte dos Macuxis cruza o Rio Branco e aparece entre as estruturas mais reconhecíveis da paisagem urbana de Boa Vista por George Amaro / Wikimedia Commons
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O Mirante Edileusa Lóz tem 120 metros e oferece vista panorâmica de Boa Vista e do Rio Branco por Andrezza Mariot / Wikimedia Commons

Por que Boa Vista parece um leque?

O traçado mais famoso de Boa Vista nasceu na década de 1940, quando a antiga vila passou por uma remodelação para assumir o papel de capital do então Território Federal do Rio Branco.

O projeto urbanístico foi elaborado pelo engenheiro civil Darcy Aleixo Derenusson. A proposta organizou avenidas largas em sistema radial, com vias que partem da área central e ajudam a formar o desenho comparado a um leque.

Durante muito tempo, repetiu-se que Boa Vista teria sido inspirada diretamente em Paris. A comparação faz sentido visual em alguns pontos, por causa das avenidas abertas e da organização radial, mas a história não é tão simples.

O arquiteto Darcy Romero Derenusson, filho do autor do projeto, afirmou à Folha de Boa Vista que a inspiração principal vinha do conceito de cidade-jardim, não da capital francesa. “Naquela época, tinham arquitetos que faziam esse desenho, então era baseado no conceito de cidade-jardim, que não é Paris”, disse.

Cunhado em 1898, o termo cidade-jardim prevê uma cidade que almeja o melhor da vida no campo e na cidade, oferecendo qualidade de vida, ar puro e contato com a natureza sem abrir mão das oportunidades econômicas e sociais urbanas
Cunhado em 1898, o termo cidade-jardim prevê uma cidade que almeja o melhor da vida no campo e na cidade, oferecendo qualidade de vida, ar puro e contato com a natureza sem abrir mão das oportunidades econômicas e sociais urbanas Crédito: LN9267 / Wikimedia Commons

Ou seja, o desenho não foi criado apenas por questões estéticas. As ruas e quarteirões agrupados em setores bem definidos almejavam uma circulação melhor de pessoas e veículos, além de permitir melhor instalação de arborização e saneamento básico.

O que fazer em Boa Vista?

Boa Vista é uma capital boa para caminhar sem pressa, principalmente no fim da tarde, quando o calor fica mais ameno. Graças ao seu planejamento, ela combina espaços urbanos com áreas verdes e paisagens abertas às margens do rio Branco.

Um dos principais pontos de partida é o Parque do Rio Branco, complexo turístico que reúne calçadões, áreas de lazer, praia artificial, murais de arte urbana e o Mirante Edileusa Lóz, com vista panorâmica da capital.

Cascata do Parque Rio Branco
Cascata do Parque Rio Branco Crédito: Andrezza Mariot / Wikimedia Commons

Logo ao lado, a Orla Taumanan reforça a relação da cidade com o rio. O espaço suspenso tem vista para o rio Branco, áreas de convivência, restaurantes e costuma ser procurado para caminhadas, fotos e passeios no fim do dia.

Apesar de não ter acesso ao mar no interior do Brasil, Roraima possui belas praias de água fluvial
Apesar de não ter acesso ao mar no interior do Brasil, Roraima possui belas praias de água fluvial Crédito: Andrezza Mariot / Wikimedia Commons

Para quem quer entender melhor a história urbana da capital, o Centro Cívico também é uma nota interessante para colocar na agenda. A região concentra prédios administrativos, praças, igrejas e ajuda a visualizar o desenho radial que tornou Boa Vista conhecida.

Brasil no Hemisfério Norte

Boa Vista é a capital mais setentrional do Brasil, ou seja, mais ao norte. Enquanto Macapá é conhecida por ser cortada pela Linha do Equador, a capital de Roraima está inteira acima dessa tão famosa linha imaginária.

A Linha do Equador é a linha que divide os hemisférios sul e norte do planeta
A Linha do Equador é a linha que divide os hemisférios sul e norte do planeta Crédito: Joao Maximo / Wikimedia Commons

Na prática, isso coloca Boa Vista em uma posição singular entre as sedes estaduais do país. A cidade está em uma área de clima quente, com forte presença do bioma amazônico e influência direta dos rios, igarapés e áreas de lavrado.

Segundo o IBGE, o município tinha 413.486 moradores no Censo 2022. A estimativa mais recente do instituto aponta 485.477 pessoas, reforçando o peso da capital na organização populacional e econômica de Roraima.

Tags:

Turismo Roraima História

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