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Ator que fez sucesso em série dos anos 80 vira entregador da Amazon e revela valores baixos recebidos por reprises: ‘Cinco centavos’

Danny Pintauro hoje leva uma vida longe dos holofotes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 16:57

Alyssa Milano, Tony Danza, Katherine Helmond, Danny Pintauro e Judith Light, da série 'Quem é o Chefe?''
Alyssa Milano, Tony Danza, Katherine Helmond, Danny Pintauro e Judith Light, da série 'Quem é o Chefe?'' Crédito: Divulgação

O ator Danny Pintauro, ator de 50 anos que participou do elenco da série dos anos 1980 “Who’s the Boss?” (“Quem É O Chefe?”, em português) leva uma vida longe dos holofotes.

Hoje o ator trabalha como entregador da Amazon para complementar a renda “Nesta economia e nesta época, todos nós precisamos ter vários empregos, todos nós precisamos trabalhar de qualquer maneira possível para garantir que possamos nos sustentar e sustentar nossas famílias”, defendeu.

Danny Pintauro

Ator por Reprodução | Redes Sociais
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O artista contou ainda que os valores recebidos pela reprise nos serviços de streaming são baixos. “É uma loucura para mim. As pessoas sempre presumem que, se te reconhecem, você deve estar financeiramente seguro para o resto da vida, e não é assim que funciona”, disse em entrevista à revista Monet.

O ator ainda explicou que os contatos feitos em 1980 não previam o impacto do streaming nem a comercialização de temporadas em DVD, o que reduziu drasticamente os valores recebidos hoje.

Pintauro revelou que os pagamentos pela reprises e licenciamento da série diminuem a cada negociação, pois os episódios das primeiras temporadas já foram revendidos tantas vezes que hoje o valor recebido chega a apenas alguns centavos. “Estou recebendo de cinco a seis centavos por episódio, e depois eles podem exibi-la quantas vezes quiserem e eu não recebo mais nada”, detalhou.

O ator contou ainda que usou o dinheiro conquistado com a série para custear seus estudos na Universidade de Stanford, onde se formou em artes dramáticas, além de ajudar em sua manutenção financeira ao longo dos anos.

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