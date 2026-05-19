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Tia Má presenteia filho de 18 anos com carro e emociona: ‘Amanheci chorando’

Jornalista abriu o coração com relato nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 17:42

Jornalista fez surpresa durante almoço em família
Jornalista fez surpresa durante almoço em família Crédito: Reprodução | Instagram

A jornalista e escritora Tia Má surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (19) com um relato emocionante ao dar um carro de presente para seu filho Aladê Koman, que completou 18 anos.

Em vídeo compartilhado no Instagram, a baiana mostrou a compra e a entrega do presente após um almoço em família.

Tia Má celebra formatura do filho, Aladê Koman

Tia Má celebra formatura do filho, Aladê Koman por Reproduçãp/Instagram
Tia Má celebra formatura do filho, Aladê Koman por Reproduçãp/Instagram
Tia Má celebra formatura do filho, Aladê Koman por Reproduçãp/Instagram
Tia Má celebra formatura do filho, Aladê Koman por Reproduçãp/Instagram
Tia Má celebra formatura do filho, Aladê Koman por Reproduçãp/Instagram
Tia Má celebra formatura do filho, Aladê Koman por Reproduçãp/Instagram
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Tia Má celebra formatura do filho, Aladê Koman por Reproduçãp/Instagram

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Em um texto reflexivo, Tia Má abriu o coração sobre a emoção de dar o presente para o filho, fruto de muito esforço e batalhas superadas. “Hoje eu chorei. Amanheci chorando, tomei banho chorando e ao abraçar meu filho, chorei de novo. Não de tristeza. Chorei daquele jeito que só quem venceu cansaços antigos entende. Hoje eu entreguei um carro para o meu filho de 18 anos. E enquanto ele sorria, eu viajei no tempo”, começou Tia Má.

A influenciadora ainda explicou as dificuldades como mãe solo para conseguir sustentar o filho e realizar seus sonhos. “ Lembrei das vezes em que faltou dinheiro, mas nunca faltou coragem. Das humilhações silenciosas. Das noites pensando: “Meu Deus, será que eu vou conseguir?” E consegui. Meu filho sempre foi meu parceiro e passou por muita coisa ao meu lado, mas talvez meu filho nunca saiba completamente o que foi atravessar tudo aquilo. Porque eu fiz questão que ele herdasse menos dor do que eu herdei. Hoje, quando entreguei aquele carro, não entreguei apenas um presente. Entreguei um símbolo”, escreveu.

“Um testemunho vivo de que a nossa história não terminou na escassez. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sobrevivendo. Eu me senti vencendo. Porque a cada sonho dos meus filhos que eu realizo, eu faço as pazes com a menina que eu fui e que precisou sonhar baixo, porque achava que alguns sonhos não eram pra mim! Mas, como eu sempre te falo, pode sonhar, que eu estou aqui e fico sem dormir para realizar todos eles! Te amo”, finalizou Tia Má.

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tia má

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