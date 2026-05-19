CASA E JARDIM

Quarto bonito, sono ruim: evite colocar a cama nesses 2 lugares no quarto se quiser dormir bem

Pequenos ajustes no quarto ajudam a deixar o ambiente mais funcional, protegido e favorável ao sono



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:18

Cama perto da janela pode deixar o quarto mais bonito, mas também expor o sono à luz e aos estímulos externos Crédito: Freepik

Mudar a cama de lugar parece uma dessas decisões pequenas que renovam o quarto na hora. O ambiente ganha outra cara, a circulação pode melhorar e até os móveis parecem conversar melhor entre si. Mas, na prática, nem toda composição bonita ajuda o corpo a descansar.

No quarto, a cama não é só o móvel principal. Ela ocupa espaço, organiza o restante do ambiente e influencia a sensação que o cômodo transmite.

Cama no quarto e suas necessidades 1 de 8

Dependendo de onde fica, o espaço pode parecer mais exposto, mais barulhento ou menos acolhedor justamente no momento em que deveria ajudar a relaxar.

Entre as posições que pedem mais cuidado estão duas bem comuns: a cama embaixo da janela e a cama totalmente alinhada com a porta.

A explicação para isso passa por aspectos como luz, ruído, privacidade e pela forma como o corpo reage ao ambiente antes de dormir.

Perto da janela

Uma cama muito próxima da janela pode deixar o sono mais sujeito ao que vem de fora. Claridade direta e barulhos da rua entram com mais facilidade na rotina de descanso e podem dificultar aquele desligamento que o quarto precisa favorecer.

Também existe uma sensação menos visível, mas importante. Para algumas pessoas, dormir embaixo da janela dá a impressão de que o corpo está mais vulnerável, como se o ambiente não estivesse tão protegido.

Essa percepção pode deixar a pessoa mais alerta, mesmo sem perceber. O quarto continua bonito, a decoração pode até funcionar, mas o descanso perde parte do conforto que deveria ter.

Quando não há como mudar o móvel de lugar, a cortina blackout ajuda a reduzir a claridade. É uma forma simples de amenizar o problema e deixar o ambiente mais adequado para dormir.

De frente para a porta

Outra posição que costuma pesar é a cama diretamente voltada para a porta. Nesse caso, a área de descanso fica mais exposta, o que pode afetar a privacidade e reforçar a sensação de vulnerabilidade.

A circulação também entra nessa conta. Quando a cama ocupa uma rota de passagem, o quarto pode parecer mais apertado, menos leve e menos funcional, principalmente em ambientes pequenos.

Como esse móvel costuma determinar todo o desenho do cômodo, a posição escolhida muda o aproveitamento do espaço. Portas, janelas e caminhos livres fazem diferença para que o quarto pareça equilibrado.

Se não for possível tirar a cama da direção da porta, um móvel nos pés pode ajudar. Ele cria uma barreira visual simples e diminui a sensação de exposição sem exigir uma grande mudança.

Melhor posição

Em muitos quartos, a disposição mais confortável é deixar a cama no centro da parede principal, com a cabeceira encostada. Assim, os dois lados ficam mais livres, a circulação melhora e o ambiente ganha uma ventilação mais agradável.