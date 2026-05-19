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Antonio Fagundes defende atitude após ser processado por juíza por causa de pontualidade em peça: ‘Pessoa desrespeitosa’

Ator foi processado após não permitir entrada de casal atrasado em espetáculo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 19:26

Antonio Fagundes vive Arthur Brandão em 'Quem Ama Cuida'
Antonio Fagundes vive Arthur Brandão em 'Quem Ama Cuida' Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Antonio Fagundes, de 77 anos, no ar na TV Globo na nova novela das nove, “Quem Ama Cuida”, venceu recentemente uma causa na justiça após ser processado por impedir um casal de entrar em uma peça de teatro em São Paulo por atraso.

O artista comentou a situação ao defender a regra de não permitir atraso em suas apresentações, além de revelar que é processado por uma juíza.

Antonio Fagundes

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“Estou sendo processado agora, mais uma vez, por uma pessoa que é juíza, inclusive”, afirmou o artista. “Ela mora numa cidadezinha de 35 mil habitantes e está me processando lá. O que será que vai acontecer?”, declarou o ator em entrevista à BBC News Brasil.

Fagundes explicou que a decisão de barrar pessoas atrasadas de seus espetáculos é uma forma de respeitar outras pessoas da plateia que chegam no horário correto.

“Quando eu começo o espetáculo, eu tenho 650 pessoas sentadas na plateia. Eu não posso desrespeitar essas pessoas deixando que dois ou três cheguem atrasados com celular, falando alto, com luzinha de celular depois que a cortina abre. Não podemos permitir que uma pessoa desrespeitosa atrapalhe o prazer dessas outras pessoas que chegaram na hora”, afirmou.

Fagundes reagiu com bom humor a uma brincadeira que vem circulando nas redes sociais. “Já ouvi falar numa brincadeira na internet que querem propor uma ‘Lei Antonio Fagundes’, para que os espetáculos comecem rigorosamente no horário marcado”, relatou.

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Antonio Fagundes Quem ama Cuida

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