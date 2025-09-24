Acesse sua conta
Antonio Fagundes chama Regina Duarte de 'equivocada' e comenta relação: 'Não tenho raiva'

O galã relembrou parceria nas novelas e pondera sobre rivalidades e respeito profissional

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:41

Antonio Fagundes e Regina Duarte em Por Amor (1997) Crédito: Divulgação/TV Globo

Antonio Fagundes, de 76 anos, está em Portugal com a peça Dois de Nós, onde ficará em cartaz até o final do ano. Conhecido pelo público português pelas novelas brasileiras exibidas no país, o ator conversou com a rádio Renascença sobre assuntos polêmicos, carreira e curiosidades dos bastidores do teatro.

Durante a entrevista, Fagundes comentou sobre os diversos processos que já enfrentou devido a espectadores que chegaram atrasados aos seus espetáculos. “Já fui processado umas oito, nove vezes. Perdi a conta. Até hoje, tenho vencido todos eles. Cumpro o que prometo: começar o espetáculo no horário marcado. Quem chega atrasado atrapalha os outros, e não é permitido”, disse.

Ele ainda relatou uma experiência curiosa da estreia em Portugal, há 20 anos, no Porto. “Duzentas pessoas chegaram atrasadas. Foi uma ‘peixeirada’! Chamaram polícia, exército, ameaçaram quebrar a porta, mas não entraram. É estranho se sentir ofendido por ter chegado tarde”, explicou.

Regina Duarte

Ao ser questionado sobre colegas de longa data, Fagundes fez um comentário sobre Regina Duarte. “Tadinha (risos). Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Respeito a posição dela. Não tenho raiva. Podemos ter adversários, mas inimigos? Precisamos parar com isso. O adversário é alguém que você tenta convencer, trocar ideias, dialogar”, afirmou.

A entrevista reforça o posicionamento do ator como alguém respeitoso, mesmo diante de provocações e situações polêmicas, equilibrando bom humor e sinceridade ao comentar sobre a carreira e colegas do meio artístico.

