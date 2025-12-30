Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de tomar partido: tire a sua sorte do dia para esta terça (30)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje a vida te fará tomar uma decisão. Nesta terça-feira (30), você precisará se posicionar em uma disputa e defender quem você vê que está certo e precisa de apoio. Não fique calado e se resguarde como você costuma fazer; a energia do dia mostra que será essencial dizer o que pensa sem medo e botar a boca no trombone. Não adianta ver a injustiça e não agir. 

A sorte do dia te mostrará ainda que você precisa defender suas convicções e não querer sempre se proteger, ficando em cima do muro para não ser julgado por nenhum dos lados. 

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

LEIA MAIS 

Hora de sustentar o desejo: tire a sua sorte do dia para este domingo (28)

Hora de chutar o balde: tire a sua sorte do dia para este sábado (27)

Hora de estar por perto: tire a sua sorte do dia para esta sexta (26)

Hora de baixar a guarda: tire a sua sorte do dia para esta quinta (25)

Hora de repensar a vida: tire a sua sorte do dia para esta quarta (24)

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Ter um lado é, acima de tudo, ser fiel a si mesmo.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Leia mais

Imagem - Cornos do ano: 3 signos têm grandes chances de serem traídos em 2026

Cornos do ano: 3 signos têm grandes chances de serem traídos em 2026

Imagem - Descubra quais serão os 4 signos mais sortudos de 2026

Descubra quais serão os 4 signos mais sortudos de 2026

Imagem - 4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

Mais recentes

Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família
Imagem - Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)