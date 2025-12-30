RECADO

Hora de tomar partido: tire a sua sorte do dia para esta terça (30)

Elis Freire

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 05:00

Hoje a vida te fará tomar uma decisão. Nesta terça-feira (30), você precisará se posicionar em uma disputa e defender quem você vê que está certo e precisa de apoio. Não fique calado e se resguarde como você costuma fazer; a energia do dia mostra que será essencial dizer o que pensa sem medo e botar a boca no trombone. Não adianta ver a injustiça e não agir.

A sorte do dia te mostrará ainda que você precisa defender suas convicções e não querer sempre se proteger, ficando em cima do muro para não ser julgado por nenhum dos lados.

Ter um lado é, acima de tudo, ser fiel a si mesmo.