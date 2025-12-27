RECADO

Hora de chutar o balde: tire a sua sorte do dia para este sábado (27)

Elis Freire

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 05:00

O que era para ser feito já foi feito, agora é tirar um tempo para aproveitar. Esta sábado (27) mostra que é hora de deixar de lado as demandas não urgentes, parar de querer estar disponível online a todo tempo e simplesmente viver em paz. Será o dia perfeito para tomar um sol na laje ou no quintal, fazer algo diferente sem pressão para ficar perfeito ou mesmo ficar deitado ao lado do(a) amado(a) vendo as horas passarem.

A sorte do dia te mostrará que não precisa se cobrar agora pelas metas que não conseguiu cumprir. Ainda há tempo.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Não se culpe por aquilo que você ainda não alcançou. A vida não é uma corrida de cem metros, e o descanso também faz parte do caminho.