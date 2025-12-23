Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de garantir o seu: tire a sua sorte do dia para esta terça (23)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Shutterstock

É hora de pensar em si próprio primeiro! Esta terça-feira (23) mostrará que é necessário se impor e não deixar de lado suas vontades, para não ser atropelada pelos desejos dos outros. Você poderá viver um momento de dúvida durante o dia e escolher você mesma será a resposta certa. Não tenha medo de decepcionar o outro, priorize o que te não vai te ferir. 

A sorte do dia te mostra ainda que dizer "não" faz um bem danado em alguns momentos. Use isso ao seu favor. 

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

LEIA MAIS 

Hora de mudar tudo: tire a sua sorte do dia para esta segunda (22)

Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)

Hora de distrair a mente: tire a sua sorte do dia para este sábado (20)

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

3 signos vivem um alívio inesperado e muita sorte nos últimos dias de dezembro

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Dizer "não" ao que lhe fere não é egoísmo, mas um "sim" à sua dignidade

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Leia mais

Imagem - 3 signos terão um fim de ano pesado e melancólico; saiba quais são eles

3 signos terão um fim de ano pesado e melancólico; saiba quais são eles

Imagem - Astrologia prevê: 3 signos podem ficar podres de ricos em 2026

Astrologia prevê: 3 signos podem ficar podres de ricos em 2026

Imagem - Anjo da Oportunidade traz trabalho bem pago para 4 signos nesta terça (16)

Anjo da Oportunidade traz trabalho bem pago para 4 signos nesta terça (16)

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

Mais recentes

Imagem - A virada acontece: depois de um período difícil, a vida finalmente melhora para 3 signos em 2026

A virada acontece: depois de um período difícil, a vida finalmente melhora para 3 signos em 2026
Imagem - Chave domina o baralho cigano desta terça-feira (23 de dezembro): decisões irreversíveis, respostas claras e virada de ciclo

Chave domina o baralho cigano desta terça-feira (23 de dezembro): decisões irreversíveis, respostas claras e virada de ciclo
Imagem - Anjo da Guarda desta terça (23 de dezembro) avisa: 3 signos viverão mudança inesperada, anúncio decisivo e virada de rumo

Anjo da Guarda desta terça (23 de dezembro) avisa: 3 signos viverão mudança inesperada, anúncio decisivo e virada de rumo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a Pousada Maria Bonita de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha
01

Como é a Pousada Maria Bonita de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Imagem - Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo
02

Leão e Capricórnio encaram conversas definitivas e decisões urgentes antes do Ano-Novo

Imagem - Ordem para matar técnicos de internet em Salvador partiu de dentro da cadeia
03

Ordem para matar técnicos de internet em Salvador partiu de dentro da cadeia

Imagem - Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)
04

Áries, Capricórnio, Aquário e Peixes recebem uma resposta clara do universo hoje (22 de dezembro)