Hora de garantir o seu: tire a sua sorte do dia para esta terça (23)

Elis Freire
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 05:00
É hora de pensar em si próprio primeiro! Esta terça-feira (23) mostrará que é necessário se impor e não deixar de lado suas vontades, para não ser atropelada pelos desejos dos outros. Você poderá viver um momento de dúvida durante o dia e escolher você mesma será a resposta certa. Não tenha medo de decepcionar o outro, priorize o que te não vai te ferir.
A sorte do dia te mostra ainda que dizer "não" faz um bem danado em alguns momentos. Use isso ao seu favor.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Dizer "não" ao que lhe fere não é egoísmo, mas um "sim" à sua dignidade
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.